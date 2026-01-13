Le Racing Lens prêt à relancer un Belge en manque de temps de jeu

Ignace Van der Brempt peine à convaincre à Côme, et le Racing Lens aimerait en profiter. Les Sang & Or auraient proposé un prêt jusqu'en fin de saison.

La saison passée, Ignace Van der Brempt (23 ans) était prêté à Côme, en Serie A. Après une saison intéressante, il était acheté à titre définitif auprès du RB Salzbourg contre 5 millions d'euros.

Mais s'il a débuté la saison 2025-2026 en tant que titulaire, une blessure l'a ensuite stoppé dans son élan, le tenant éloigné des terrains pour quatre rencontres d'affilée.

À son retour dans l'équipe au mois d'octobre, Van der Brempt n'a alors plus décollé du banc. Une situation compliquée pour un joueur qui était un véritable pilier des Espoirs belges, et rêvait certainement d'une saison de haut niveau en Serie A pour attirer le regard de Rudi Garcia.

Le Racing Lens s'est renseigné

Désormais, il pourrait aller se refaire une santé en Ligue 1. Selon les informations de Sacha Tavolieri, le Racing Lens aurait en effet sondé Côme et proposé un prêt jusqu'en fin de saison, avec option d'achat. Le club italien ne serait pas opposé à l'idée. Lens n'est pas le seul club cité, puisque récemment, l'Ajax était également une piste évoquée.



Récemment, cependant, la situation d'Ignace Van der Brempt semblait s'améliorer : l'ancien du Club de Bruges a débuté la saison avec deux titularisations en trois rencontres. Cette saison, le Belge compte 7 apparitions ; au total, il a disputé 27 matchs pour Côme, avec 2 passes décisives à la clef.