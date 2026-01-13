Le Racing Lens prêt à relancer un Belge en manque de temps de jeu

Le Racing Lens prêt à relancer un Belge en manque de temps de jeu
Photo: © photonews
Deviens fan de Como! 3

Ignace Van der Brempt peine à convaincre à Côme, et le Racing Lens aimerait en profiter. Les Sang & Or auraient proposé un prêt jusqu'en fin de saison.

La saison passée, Ignace Van der Brempt (23 ans) était prêté à Côme, en Serie A. Après une saison intéressante, il était acheté à titre définitif auprès du RB Salzbourg contre 5 millions d'euros.

Mais s'il a débuté la saison 2025-2026 en tant que titulaire, une blessure l'a ensuite stoppé dans son élan, le tenant éloigné des terrains pour quatre rencontres d'affilée. 

À son retour dans l'équipe au mois d'octobre, Van der Brempt n'a alors plus décollé du banc. Une situation compliquée pour un joueur qui était un véritable pilier des Espoirs belges, et rêvait certainement d'une saison de haut niveau en Serie A pour attirer le regard de Rudi Garcia.

Le Racing Lens s'est renseigné 

Désormais, il pourrait aller se refaire une santé en Ligue 1. Selon les informations de Sacha Tavolieri, le Racing Lens aurait en effet sondé Côme et proposé un prêt jusqu'en fin de saison, avec option d'achat. Le club italien ne serait pas opposé à l'idée. Lens n'est pas le seul club cité, puisque récemment, l'Ajax était également une piste évoquée.


Récemment, cependant, la situation d'Ignace Van der Brempt semblait s'améliorer : l'ancien du Club de Bruges a débuté la saison avec deux titularisations en trois rencontres. Cette saison, le Belge compte 7 apparitions ; au total, il a disputé 27 matchs pour Côme, avec 2 passes décisives à la clef.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Serie A
Serie A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Como
Ignace Van Der Brempt

Plus de news

Un Brugeois, un Unioniste ? Non : voici le joueur de Pro League qui vaudrait le plus cher sur le marché

Un Brugeois, un Unioniste ? Non : voici le joueur de Pro League qui vaudrait le plus cher sur le marché

16:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/01: Van Der Brempt - Rasmussen

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/01: Van Der Brempt - Rasmussen

15:30
Une arrivée pour un départ ? L'Union Saint-Gilloise pourrait se séparer d'un joueur

Une arrivée pour un départ ? L'Union Saint-Gilloise pourrait se séparer d'un joueur

15:00
L'un des plus gros problèmes d'Anderlecht n'est pas près d'être réglé

L'un des plus gros problèmes d'Anderlecht n'est pas près d'être réglé

14:40
"Done deal" : Wout Faes reçoit une opportunité inespérée de se relancer à quelques mois de la Coupe du Monde

"Done deal" : Wout Faes reçoit une opportunité inespérée de se relancer à quelques mois de la Coupe du Monde

14:20
2
Officiel : deuxième transfert pour l'Union, qui tient son nouveau talent en défense

Officiel : deuxième transfert pour l'Union, qui tient son nouveau talent en défense

14:00
Un club de D1 ACFF frappe fort dès l'entame de ce mercato avec plusieurs renforts annoncés

Un club de D1 ACFF frappe fort dès l'entame de ce mercato avec plusieurs renforts annoncés

13:30
La RAAL pourrait prendre une décision significative en vue de la Coupe de Belgique

La RAAL pourrait prendre une décision significative en vue de la Coupe de Belgique

13:00
Pourquoi le président de Bruges, Bart Verhaeghe, s'est montré quelque peu frustré après le sacre de Jashari

Pourquoi le président de Bruges, Bart Verhaeghe, s'est montré quelque peu frustré après le sacre de Jashari

12:40
Un acteur du projet genkois a renoncé à une aventure au Mondial avec Rudi Garcia : "Je me réjouissais"

Un acteur du projet genkois a renoncé à une aventure au Mondial avec Rudi Garcia : "Je me réjouissais"

12:20
"C'est un combat perdu d'avance" : Vincent Kompany refuse toute comparaison avec Pep Guardiola

"C'est un combat perdu d'avance" : Vincent Kompany refuse toute comparaison avec Pep Guardiola

12:00
"Nous ne pouvons pas rivaliser" : le Bayern de Vincent Kompany impressionne l'entraîneur de Dortmund

"Nous ne pouvons pas rivaliser" : le Bayern de Vincent Kompany impressionne l'entraîneur de Dortmund

11:40
Voici l'homme qui s'apprête à devenir le nouvel entraîneur de Senne Lammens à Manchester United

Voici l'homme qui s'apprête à devenir le nouvel entraîneur de Senne Lammens à Manchester United

11:20
Nouveau rebondissement dans le dossier Nainggolan : voici où en est la situation

Nouveau rebondissement dans le dossier Nainggolan : voici où en est la situation

11:00
🎥 Diego Moreira s'offre un joli but en Coupe de France après une période de près de trois mois sans marquer

🎥 Diego Moreira s'offre un joli but en Coupe de France après une période de près de trois mois sans marquer

10:30
Loïs Openda dans une situation compliquée à la Juventus : le point sur la situation du Diable Rouge en Italie

Loïs Openda dans une situation compliquée à la Juventus : le point sur la situation du Diable Rouge en Italie

10:00
"Ça m'a freiné" : Jules Gaudin se confie sur ses premiers mois à Charleroi et sur sa forme actuelle

"Ça m'a freiné" : Jules Gaudin se confie sur ses premiers mois à Charleroi et sur sa forme actuelle

09:30
Hans Cornelis tire le bilan du stage du Sporting de Charleroi : "L'équipe a retrouvé de la confiance"

Hans Cornelis tire le bilan du stage du Sporting de Charleroi : "L'équipe a retrouvé de la confiance"

09:00
"De l'antijeu" : Gonçalo Ramos s'énerve après l'élimination du PSG en Coupe de France

"De l'antijeu" : Gonçalo Ramos s'énerve après l'élimination du PSG en Coupe de France

08:30
Rik De Mil prend les choses en main : La Gantoise veut suivre l'exemple du Club de Bruges

Rik De Mil prend les choses en main : La Gantoise veut suivre l'exemple du Club de Bruges

08:00
"Ce facteur peut faire la différence" : Hans Cornelis espère créer la surprise face au Club de Bruges

"Ce facteur peut faire la différence" : Hans Cornelis espère créer la surprise face au Club de Bruges

07:40
Les chaussures de Marc Coucke ne passent pas inaperçues au Gala du Soulier d'Or : voici pourquoi

Les chaussures de Marc Coucke ne passent pas inaperçues au Gala du Soulier d'Or : voici pourquoi

07:20
Des clubs anglais, allemands et italiens sont intéressés : OHL a pris sa décision concernant sa pépite

Des clubs anglais, allemands et italiens sont intéressés : OHL a pris sa décision concernant sa pépite

07:00
Le Club de Bruges avait un plan : voici pourquoi Christos Tzolis aurait dû remporter le Soulier d'Or

Le Club de Bruges avait un plan : voici pourquoi Christos Tzolis aurait dû remporter le Soulier d'Or

06:30
Au Standard, se renforcer n'est pas la seule priorité : deux départs peuvent changer la donne Analyse

Au Standard, se renforcer n'est pas la seule priorité : deux départs peuvent changer la donne

06:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/01: Ashimeru - Diouf - Kikkenborg

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/01: Ashimeru - Diouf - Kikkenborg

22:30
Romelu Lukaku s'est fixé un objectif : les supporters d'Anderlecht vont apprécier

Romelu Lukaku s'est fixé un objectif : les supporters d'Anderlecht vont apprécier

23:00
L'Union Saint-Gilloise ne s'arrête plus : le club a recruté le meilleur joueur de D2 norvégienne

L'Union Saint-Gilloise ne s'arrête plus : le club a recruté le meilleur joueur de D2 norvégienne

22:30
Trop tard pour le Club de Bruges, La Gantoise et l'Union : la révélation de Pro League s'envole

Trop tard pour le Club de Bruges, La Gantoise et l'Union : la révélation de Pro League s'envole

22:00
Ça chauffe : un grand club français passe à l'action pour Wout Faes

Ça chauffe : un grand club français passe à l'action pour Wout Faes

21:42
Anderlecht et La Gantoise n'ont pas fait le poids : un talent de 19 ans va rejoindre la Bundesliga

Anderlecht et La Gantoise n'ont pas fait le poids : un talent de 19 ans va rejoindre la Bundesliga

21:20
Premier objectif atteint pour Rik De Mil : La Gantoise va retrouver l'un de ses chouchous

Premier objectif atteint pour Rik De Mil : La Gantoise va retrouver l'un de ses chouchous

21:00
Une légende d'Anderlecht rattrapée par la justice

Une légende d'Anderlecht rattrapée par la justice

20:30
Majeed Ashimeru sur le départ : un club de Pro League négocie avec Anderlecht

Majeed Ashimeru sur le départ : un club de Pro League négocie avec Anderlecht

20:00
"Des entraînements où j'étais saoul" : Radja Nainggolan se livre sans filtre sur sa carrière

"Des entraînements où j'étais saoul" : Radja Nainggolan se livre sans filtre sur sa carrière

19:30
Standard-Diouf, une piste qui n'aboutira pas : les dernières infos d'un dossier chaud à Rocourt

Standard-Diouf, une piste qui n'aboutira pas : les dernières infos d'un dossier chaud à Rocourt

18:40

Plus de news

Les plus populaires

Serie A

 Journée 20
Como Como 1-1 Bologna Bologna
Udinese Udinese 2-2 Pisa Pisa
AS Roma AS Roma 2-0 Sassuolo Sassuolo
Atalanta Atalanta 2-0 Torino Torino
Lecce Lecce 1-2 Parma Parma
Fiorentina Fiorentina 1-1 AC Milan AC Milan
Hellas Verona Hellas Verona 0-1 Lazio Lazio
Inter Inter 2-2 Napoli Napoli
Genoa Genoa 3-0 Cagliari Cagliari
Juventus Juventus 5-0 Cremonese Cremonese
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved