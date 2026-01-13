L'un des plus gros problèmes d'Anderlecht n'est pas près d'être réglé

Majeed Ashimeru devrait bientôt quitter le RSC Anderlecht pour la RAAL. C'est un premier problème réglé, mais cela devrait être bien plus difficile de régler le cas d'Alexis Flips.

Alexis Flips a disparu des terrains depuis 7 longs mois désormais, renvoyé dans le noyau B du RSC Anderlecht. Ces derniers mois, le Français souffre de blessures récurrentes, qui ont encore plus compliqué l'une des tâches déjà ardues d'Olivier Renard : trouver une solution pour l'ancien du Stade de Reims.

Lorsque Flips a été acheté pour 3,5 millions d'euros à l'époque, Anderlecht réalisait sur papier une très bonne affaire : le milieu créatif était estimé à 6 milions. Aujourd'hui, Alexis Flips en vaut 400.000 (!) et cela devrait continuer à dégringoler, après des prêts ratés à Ankaragücü et au Sporting Charleroi.

On ignore exactement ce qui pose souci à Alexis Flips en Belgique : est-ce le rythme, plus élevé, ou l'impact physique plus intense de notre championnat ? Toujours est-il que le Mauve a accumulé les problèmes... et est toujours sous contrat jusqu'en 2028.

Le salaire d'Alexis Flips est un obstacle pour les clubs intéressés

Certains clubs ont approché Flips ces derniers mois, mais un autre souci est clair : le salaire du joueur. Alexis Flips touche aux alentours d'un million d'euros par mois, ce qui est tout simplement impayable pour la plupart des clubs de milieu de tableau de D1A. Et le RSCA veut surtout se débarrasser de ces émoluments, ce qui écarte l'idée d'un prêt lors duquel le club bruxellois prendrait en charge le salaire.



La situation actuelle est claire : quand Alexis Flips sera fit et prêt à jouer, il devra accepter une énorme baisse de salaire - ou trouver une solution dans un championnat surpayant ses joueurs, mais il ne faut pas non plus croire que les Emirats ou l'Arabie Saoudite sont prêts à accueillir n'importe quel joueur tant qu'il vient d'Europe.