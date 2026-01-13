L'un des plus gros problèmes d'Anderlecht n'est pas près d'être réglé

Florent Malice
Florent Malice, suiveur du RSC Anderlecht
| Commentaire
L'un des plus gros problèmes d'Anderlecht n'est pas près d'être réglé
Photo: © photonews
Deviens fan de Anderlecht! 4316

Majeed Ashimeru devrait bientôt quitter le RSC Anderlecht pour la RAAL. C'est un premier problème réglé, mais cela devrait être bien plus difficile de régler le cas d'Alexis Flips.

Alexis Flips a disparu des terrains depuis 7 longs mois désormais, renvoyé dans le noyau B du RSC Anderlecht. Ces derniers mois, le Français souffre de blessures récurrentes, qui ont encore plus compliqué l'une des tâches déjà ardues d'Olivier Renard : trouver une solution pour l'ancien du Stade de Reims. 

Lorsque Flips a été acheté pour 3,5 millions d'euros à l'époque, Anderlecht réalisait sur papier une très bonne affaire : le milieu créatif était estimé à 6 milions. Aujourd'hui, Alexis Flips en vaut 400.000 (!) et cela devrait continuer à dégringoler, après des prêts ratés à Ankaragücü et au Sporting Charleroi.

On ignore exactement ce qui pose souci à Alexis Flips en Belgique : est-ce le rythme, plus élevé, ou l'impact physique plus intense de notre championnat ? Toujours est-il que le Mauve a accumulé les problèmes... et est toujours sous contrat jusqu'en 2028.

Le salaire d'Alexis Flips est un obstacle pour les clubs intéressés

Certains clubs ont approché Flips ces derniers mois, mais un autre souci est clair : le salaire du joueur. Alexis Flips touche aux alentours d'un million d'euros par mois, ce qui est tout simplement impayable pour la plupart des clubs de milieu de tableau de D1A. Et le RSCA veut surtout se débarrasser de ces émoluments, ce qui écarte l'idée d'un prêt lors duquel le club bruxellois prendrait en charge le salaire.


La situation actuelle est claire : quand Alexis Flips sera fit et prêt à jouer, il devra accepter une énorme baisse de salaire - ou trouver une solution dans un championnat surpayant ses joueurs, mais il ne faut pas non plus croire que les Emirats ou l'Arabie Saoudite sont prêts à accueillir n'importe quel joueur tant qu'il vient d'Europe. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Anderlecht
Alexis Flips

Plus de news

Un Brugeois, un Unioniste ? Non : voici le joueur de Pro League qui vaudrait le plus cher sur le marché

Un Brugeois, un Unioniste ? Non : voici le joueur de Pro League qui vaudrait le plus cher sur le marché

16:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/01: Van Der Brempt - Rasmussen

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/01: Van Der Brempt - Rasmussen

15:30
Le Racing Lens prêt à relancer un Belge en manque de temps de jeu

Le Racing Lens prêt à relancer un Belge en manque de temps de jeu

15:30
Une arrivée pour un départ ? L'Union Saint-Gilloise pourrait se séparer d'un joueur

Une arrivée pour un départ ? L'Union Saint-Gilloise pourrait se séparer d'un joueur

15:00
Officiel : deuxième transfert pour l'Union, qui tient son nouveau talent en défense

Officiel : deuxième transfert pour l'Union, qui tient son nouveau talent en défense

14:00
"Done deal" : Wout Faes reçoit une opportunité inespérée de se relancer à quelques mois de la Coupe du Monde

"Done deal" : Wout Faes reçoit une opportunité inespérée de se relancer à quelques mois de la Coupe du Monde

14:20
2
La RAAL pourrait prendre une décision significative en vue de la Coupe de Belgique

La RAAL pourrait prendre une décision significative en vue de la Coupe de Belgique

13:00
Un club de D1 ACFF frappe fort dès l'entame de ce mercato avec plusieurs renforts annoncés

Un club de D1 ACFF frappe fort dès l'entame de ce mercato avec plusieurs renforts annoncés

13:30
Pourquoi le président de Bruges, Bart Verhaeghe, s'est montré quelque peu frustré après le sacre de Jashari

Pourquoi le président de Bruges, Bart Verhaeghe, s'est montré quelque peu frustré après le sacre de Jashari

12:40
Un acteur du projet genkois a renoncé à une aventure au Mondial avec Rudi Garcia : "Je me réjouissais"

Un acteur du projet genkois a renoncé à une aventure au Mondial avec Rudi Garcia : "Je me réjouissais"

12:20
Les chaussures de Marc Coucke ne passent pas inaperçues au Gala du Soulier d'Or : voici pourquoi

Les chaussures de Marc Coucke ne passent pas inaperçues au Gala du Soulier d'Or : voici pourquoi

07:20
"C'est un combat perdu d'avance" : Vincent Kompany refuse toute comparaison avec Pep Guardiola

"C'est un combat perdu d'avance" : Vincent Kompany refuse toute comparaison avec Pep Guardiola

12:00
Voici l'homme qui s'apprête à devenir le nouvel entraîneur de Senne Lammens à Manchester United

Voici l'homme qui s'apprête à devenir le nouvel entraîneur de Senne Lammens à Manchester United

11:20
"Nous ne pouvons pas rivaliser" : le Bayern de Vincent Kompany impressionne l'entraîneur de Dortmund

"Nous ne pouvons pas rivaliser" : le Bayern de Vincent Kompany impressionne l'entraîneur de Dortmund

11:40
Nouveau rebondissement dans le dossier Nainggolan : voici où en est la situation

Nouveau rebondissement dans le dossier Nainggolan : voici où en est la situation

11:00
🎥 Diego Moreira s'offre un joli but en Coupe de France après une période de près de trois mois sans marquer

🎥 Diego Moreira s'offre un joli but en Coupe de France après une période de près de trois mois sans marquer

10:30
"Ça m'a freiné" : Jules Gaudin se confie sur ses premiers mois à Charleroi et sur sa forme actuelle

"Ça m'a freiné" : Jules Gaudin se confie sur ses premiers mois à Charleroi et sur sa forme actuelle

09:30
Loïs Openda dans une situation compliquée à la Juventus : le point sur la situation du Diable Rouge en Italie

Loïs Openda dans une situation compliquée à la Juventus : le point sur la situation du Diable Rouge en Italie

10:00
Hans Cornelis tire le bilan du stage du Sporting de Charleroi : "L'équipe a retrouvé de la confiance"

Hans Cornelis tire le bilan du stage du Sporting de Charleroi : "L'équipe a retrouvé de la confiance"

09:00
Rik De Mil prend les choses en main : La Gantoise veut suivre l'exemple du Club de Bruges

Rik De Mil prend les choses en main : La Gantoise veut suivre l'exemple du Club de Bruges

08:00
"De l'antijeu" : Gonçalo Ramos s'énerve après l'élimination du PSG en Coupe de France

"De l'antijeu" : Gonçalo Ramos s'énerve après l'élimination du PSG en Coupe de France

08:30
"Ce facteur peut faire la différence" : Hans Cornelis espère créer la surprise face au Club de Bruges

"Ce facteur peut faire la différence" : Hans Cornelis espère créer la surprise face au Club de Bruges

07:40
Le Club de Bruges avait un plan : voici pourquoi Christos Tzolis aurait dû remporter le Soulier d'Or

Le Club de Bruges avait un plan : voici pourquoi Christos Tzolis aurait dû remporter le Soulier d'Or

06:30
Des clubs anglais, allemands et italiens sont intéressés : OHL a pris sa décision concernant sa pépite

Des clubs anglais, allemands et italiens sont intéressés : OHL a pris sa décision concernant sa pépite

07:00
Majeed Ashimeru sur le départ : un club de Pro League négocie avec Anderlecht

Majeed Ashimeru sur le départ : un club de Pro League négocie avec Anderlecht

20:00
Romelu Lukaku s'est fixé un objectif : les supporters d'Anderlecht vont apprécier

Romelu Lukaku s'est fixé un objectif : les supporters d'Anderlecht vont apprécier

23:00
Une légende d'Anderlecht rattrapée par la justice

Une légende d'Anderlecht rattrapée par la justice

20:30
Au Standard, se renforcer n'est pas la seule priorité : deux départs peuvent changer la donne Analyse

Au Standard, se renforcer n'est pas la seule priorité : deux départs peuvent changer la donne

06:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/01: Ashimeru - Diouf - Kikkenborg

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/01: Ashimeru - Diouf - Kikkenborg

22:30
L'Union Saint-Gilloise ne s'arrête plus : le club a recruté le meilleur joueur de D2 norvégienne

L'Union Saint-Gilloise ne s'arrête plus : le club a recruté le meilleur joueur de D2 norvégienne

22:30
Anderlecht et La Gantoise n'ont pas fait le poids : un talent de 19 ans va rejoindre la Bundesliga

Anderlecht et La Gantoise n'ont pas fait le poids : un talent de 19 ans va rejoindre la Bundesliga

21:20
Trop tard pour le Club de Bruges, La Gantoise et l'Union : la révélation de Pro League s'envole

Trop tard pour le Club de Bruges, La Gantoise et l'Union : la révélation de Pro League s'envole

22:00
Ça chauffe : un grand club français passe à l'action pour Wout Faes

Ça chauffe : un grand club français passe à l'action pour Wout Faes

21:42
Premier objectif atteint pour Rik De Mil : La Gantoise va retrouver l'un de ses chouchous

Premier objectif atteint pour Rik De Mil : La Gantoise va retrouver l'un de ses chouchous

21:00
Pourquoi la situation contractuelle de Nathan De Cat et de Joshua Nga Kana est un casse-tête pour Anderlecht

Pourquoi la situation contractuelle de Nathan De Cat et de Joshua Nga Kana est un casse-tête pour Anderlecht

12/01
"Des entraînements où j'étais saoul" : Radja Nainggolan se livre sans filtre sur sa carrière

"Des entraînements où j'étais saoul" : Radja Nainggolan se livre sans filtre sur sa carrière

19:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 21
FC Bruges FC Bruges 16/01 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Union SG Union SG 17/01 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved