Un club de D1 ACFF frappe fort dès l'entame de ce mercato avec plusieurs renforts annoncés

Le Crossing Schaerbeek a lancé 2026 avec l'annonce de plusieurs transferts en quelques jours. Parmi ceux-ci, le retour d'un joueur bien connu en divisions ACFF.

Le Crossing Schaerbeek est actuellement avant-dernier de D1 ACFF, juste devant le SL16. Une situation compliquée que le club bruxellois veut changer, et pour ce faire, le Crossing a lancé l'année 2026 avec quelques transferts.

C'est tout d'abord Tim Bazelmans (20 ans) qui a été annoncé dès le 1er janvier. Milieu défensif formé à l'Union Saint-Gilloise, il débarque du RWDM où il évoluait en U21, et a signé jusqu'en 2027.

Dans la foulée, le même jour, le Crossing Schaerbeek annonçait la signature de Fred Irakoze (26 ans), milieu offensif qui a évolué au sein des U23 du Sporting Charleroi en 2022-2023 et était sans club depuis.

L'ex-genkois Ayub Masika signe au Crossing

Ensuite, plus connu au sein de notre football, c'est Ayub Masika (33 ans), formé à Anderlecht et passé par le Lierse et le KRC Genk, 31 fois international kenyan, qui a rejoint le Crossing Schaerbeek, annoncé le 2 janvier dernier. Il était sans club depuis l'été 2024 et a signé jusqu'en fin de saison.

Reian Meddour (27 ans), latéral droit arrivant du KFC Knokke, s'est ensuite engagé le 6 janvier dernier jusqu'en juin 2027. Il a été formé au RSC Anderlecht avant de passer notamment par le Cercle et le RWDM.





Enfin, l'ancien attaquant de l'Entente Acrenoise et de Stockay Sekou Koné (25 ans) arrive du RC Grasse, en National 2. Il y avait signé l'été passé en provenance de Stockay. Koné compte 34 buts en 59 matchs avec Deux-Acren, en D2 ACFF.