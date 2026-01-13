Un ancien Soulier d'Or et figure d'Anderlecht met un terme à sa carrière

Matías Suárez a décidé de mettre un terme à sa carrière. L'ancien chouchou d'Anderlecht veut privilégier sa santé et sa famille.

L'envie n’est plus là et le physique ne suit plus. Après des mois de réflexion, un grand nom du football belge a annoncé qu'il ne rechausserait plus les crampons selon la presse argentine. Malgré des offres concrètes pour continuer en Argentine, il a préféré dire non.

Ce joueur, c'est Matías Suárez, l'ancien attaquant d'Anderlecht. En huit saisons à Bruxelles, il a raflé pas moins de huit trophées, dont quatre titres de champion et quatre Supercoupes, devenant une figure incontournable du championnat.

Le pic de sa forme en 2012

En 2012, l'Argentin était au sommet de sa carrière. À 24 ans, sa valeur marchande atteignait 10 millions d'euros selon Transfermarkt. Cette année-là, il avait remporté le Soulier d'Or.

Après son départ en 2016, il est passé par River Plate et a porté le maillot de l'Argentine. Mais avec le temps, son genou et la fatigue ont pris le dessus. Il a préféré s'arrêter plutôt que de continuer à tout prix.



Aujourd'hui, il veut profiter de sa famille et de son fils. Il quitte le football avec 241 matchs sous le maillot mauve. Beaucoup se souviendront de ce joueur qui a marqué son époque.