Un acteur du projet genkois a renoncé à une aventure au Mondial avec Rudi Garcia : "Je me réjouissais"

Après une série d'étapes dans sa carrière, Devon Maes est revenu au KRC Genk. L'expert physique explique pourquoi il a renoncé à une aventure à la Coupe du monde et quel rôle il occupe désormais dans le Limbourg.

Devon Maes, qui a travaillé pendant deux ans et demi pour la Fédération belge de football, a choisi de retourner à Genk en septembre dernier. Une décision difficile, parce qu'une place dans le staff lors de la Coupe du monde s’offrait à lui.

"Ce n’était pas un choix facile, je me réjouissais vraiment à l’idée de partir à la Coupe du monde avec le staff de Rudi Garcia", explique Devon Maes au Belang van Limburg. Finalement, Dimitri de Condé et Luc Hooyberghs l'ont convaincu grâce au projet que Genk souhaitait développer.

Devon Maes précise que cette nouvelle aventure venait aussi de lui. La combinaison entre les infrastructures, la vision du club et les possibilités d’évolution avait rendu le choix logique à ses yeux : "C’est un énorme défi que je voulais relever. J’ai moi-même insisté pour cela." Le rôle correspondait à ses expériences précédentes en tant que performance coach et physical coach.

Lors du stage hivernal à Marbella, Devon Maes a travaillé en étroite collaboration avec le staff technique. Il a soutenu le fonctionnement quotidien et s’est concentré sur les besoins individuels des joueurs. "Je m’intégre au travail quotidien du staff. Je collabore très étroitement avec le physical coach Glenn Vanryckeghem."

Une prise en charge de tâches spécifiques

Le Health and Performance a pris en charge des tâches spécifiques, notamment l’accompagnement de joueurs qui s’entraînaient temporairement à l’écart du groupe : "J’aide à répondre à des besoins spécifiques, par exemple en travaillant individuellement avec des joueurs qui étaient brièvement sortis du groupe." Ce stage lui a également permis de mieux apprendre à connaître le nouveau coach et le staff.





"Nicky Hayen est convaincu comme personne que c’est de cette manière que nous pouvons franchir des étapes en tant que club", conclut Devon Maes.