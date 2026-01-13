Comme l'Union, le RSC Anderlecht s'offre également un jeune talent sénégalais

Bruxelles, terre d'accueil des talents sénégalais. Alors que l'Union vient d'annoncer l'arrivée de Massiré Sylla, le RSC Anderlecht a également officialisé la signature d'Oumar Sarr.

Les deux garçons se connaissent certainement : tout comme Massiré Sylla, Oumar Sarr (18 ans), le nouveau renfort du RSCA Futures, a été formé au Diambars FC, dont il débarque directement en direction de Neerpede, et est signé au sein du groupe BMG qui s'occupe également d'Ousseynou Niang.

Le Sporting d'Anderlecht a ainsi annoncé ce mercredi l'arrivée de Sarr, qui signe en tant que renfort pour l'équipe U23 dans un premier temps. Milieu défensif d'1m80, Oumar Sarr s'est engagé jusqu'en 2030 au RSCA.

Le communiqué du RSC Anderlecht

Sur son site officiel, le club a présenté son nouveau renfort : "Le milieu de terrain récupérateur est transféré du Diambars FC, un club professionnel sénégalais basé à l'Institut Diambars à Saly, une station balnéaire située sur la côte au sud de Dakar. Une structure de formation par laquelle est notamment passé le défenseur Kara Mbodj, avant de rejoindre l’Europe et par la suite le RSC Anderlecht.

Omar Sarr est un joueur simple qui chasse le ballon devant la défense et qui le cède ensuite très vite. Ce médian défensif évolue dans l’ombre des joueurs plus techniques, dont il est le moteur, et assure la récupération quand nécessaire.





Alors qu’il évoluait avec les U17 du Sénégal, il a rapidement été surclassé chez les U20, où il a participé à la Coupe d’Afrique des Nations U20 en Égypte. La saison passée, il a été nommé comme faisant partie des onze meilleurs joueurs évoluant au Sénégal".