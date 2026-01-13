Excellente nouvelle pour Anderlecht : "le nouveau Kompany" veut prolonger

Marco Kana prend de plus en plus d'importance à Anderlecht. Le produit du club s'impose confirme sa montée en puissance.

Depuis quelque temps, Marco Kana est surnommé "le professeur" ou "le nouveau Kompany". Pourquoi ? Parce que sa vision du jeu, sa maturité et son attitude dans le vestiaire impressionnent aussi bien ses coéquipiers que le staff, selon La Dernière Heure.

La direction du club veut officialiser son statut avec un contrat à long terme. Anderlecht lui a proposé de prolonger de cinq ans avec une revalorisation salariale, selon la même source.

Prochaine étape au club

Le joueur de 23 ans, dont la valeur est remontée à trois millions d’euros après une période plus compliquée, serait prêt à miser sur la stabilité, tout en gardant les pieds sur terre.

Ses ambitions sont grandes, mais il privilégie une progression étape par étape. Le club estime que ce rythme correspond à son profil et à son rôle.



Anderlecht veut faire de Kana un homme fort de l'équipe. Le joueur serait prêt à s'engager sur le long terme.