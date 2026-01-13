Tuur Rommens parti aux Rangers, Westerlo aurait trouvé son remplaçant

C'est l'un des transferts de ce début de mercato : le back gauche de Westerlo, Tuur Rommens, a rejoint Nicolas Raskin aux Rangers. Les Campinois tiendraient déjà son successeur.

Les Glasgow Rangers ont mis 4 millions d'euros sur la table pour s'offrir Tuur Rommens (22 ans), le talentueux arrière gauche du KVC Westerlo. Un beau transfert pour l'international U21, formé à Genk et qui était déjà proche d'un départ l'été dernier.

Westerlo doit désormais trouver un remplaçant à Rommens, après avoir déjà perdu Jordan Bos parti lors du mercato estival au Feyenoord. Et le club campinois aurait une idée en tête, selon le Nieuwsblad.

Westerlo suit Gustav Mortensen

Le KVC Westerlo aurait en effet jeté son dévolu sur Gustav Mortensen (21 ans), défenseur latéral de Lyngby, en D2 danoise. Formé au club, Mortensen a disputé 20 matchs cette saison pour 2 buts et 2 passes décisives.

L'intérêt de Westerlo pour Mortensen ne serait pas nouveau mais daterait de longs mois, le club se cherchant un nouvel arrière gauche depuis le départ de Bos l'été dernier. Gustav Mortensen avait notamment affronté les Espoirs belges avec le Danemark en octobre dernier.



Une première offre a été émise par Westerlo et refusée par Lyngby, où Mortensen est sous contrat jusqu'en 2027. Le Danois est évalué à 800.000 euros sur Transfermarkt.