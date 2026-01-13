Philippe Clément prêt à jouer un vilain tour au Sporting Charleroi ?

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Philippe Clément veut renforcer Norwich City cet hiver afin de grimper au classement et ne pas lutter pour le maintien. Dans cette optique, l'ex-coach de Bruges et Genk garde un oeil sur la Belgique.

Selon les informations du Daily Record, Norwich City aurait ainsi un oeil sur Parfait Guiagon (24 ans), qui dispute actuellement une saison trois étoiles avec le Sporting Charleroi dont il est clairement le principal atout offensif.

Guiagon est sous contrat jusqu'en juin 2026, mais Charleroi disposerait d'une option afin qu'il prolonge son séjour au Mambourg. Personne, cependant, ne s'y fait d'illusion : l'Ivoirien ne fera pas de vieux os au pays Noir.

Guiagon vers Norwich City ?

Cette saison, Parfait Guiagon a inscrit 6 buts et délivré 2 passes décisives en championnat. Il est évalué à 4 millions d'euros par Transfermarkt, après avoir été acheté 1,5 million auprès du Maccabi Tel-Aviv en 2023.

Norwich City ne serait pas le seul club intéressé : les Glasgow Rangers, l'ancien club de Clément, le garderaient également à l'oeil. Le club écossais penserait aussi à l'ancien ailier du Club de Bruges, Andreas Skov Olsen.

Clément et Norwich ont besoin de renforts cet hiver : les Canaris sont actuellement 22e en Championship et luttent donc pour leur maintien, une situation qui ne correspond absolument pas à leurs ambitions.