"Done deal" : Wout Faes reçoit une opportunité inespérée de se relancer à quelques mois de la Coupe du Monde

Wout Faes, au fond du trou à Leicester City, va rebondir, et pas n'importe où. Le défenseur central s'engage à l'AS Monaco.

Écarté du groupe à Leicester City après une entame de saison très délicate, Wout Faes (27 ans) avait désespérément besoin de trouver une solution cet hiver s'il voulait avoir une chance de convaincre Rudi Garcia de le rappeler en vue du Mondial 2026.

Et visiblement, le passage de Faes sous les couleurs du Stade de Reims a laissé de bons souvenirs en Ligue 1. En effet, non seulement le Diable Rouge est sur le point de rebondir, mais ce ne sera pas n'importe où. Sacha Tavolieri annonce ainsi que c'est chose faite : Wout Faes va s'engager à l'AS Monaco.

Un accord a ainsi été trouvé entre Leicester City et Monaco concernant un prêt jusqu'en fin de saison avec option d'achat. Faes est estimé à 12 millions d'euros par Transfermarkt, et est sous contrat jusqu'en 2027 chez les Foxes.

Pocognoli croit visiblement encore en lui

Sébastien Pocognoli va donc s'efforcer de remettre en selle Wout Faes, qui reste sur des moments très compliqués. S'il avait initialement impressionné avec Leicester, disputant une solide saison en Championship en 2023-2024, l'ex-Anderlechtois avait par moments touché le fond en Premier League, certains supporters le pointant même comme étant "le pire défenseur du championnat".

Lire aussi… Ça chauffe : un grand club français passe à l'action pour Wout Faes
En sélection également, l'année 2025 a été délicate pour Faes. Indiscutable sous Domenico Tedesco malgré, déjà, quelques grosses bourdes, il est progressivement sorti des plans de Rudi Garcia après des performances nettement insuffisantes. Parviendra-t-il à retrouver la confiance et, ce faisant, le chemin de la sélection à l'approche de la Coupe du Monde ? 

Ça chauffe : un grand club français passe à l'action pour Wout Faes

21:42
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/01: Van Der Brempt - Rasmussen

15:30
Un Brugeois, un Unioniste ? Non : voici le joueur de Pro League qui vaudrait le plus cher sur le marché

16:00
Le Racing Lens prêt à relancer un Belge en manque de temps de jeu

15:30
Une arrivée pour un départ ? L'Union Saint-Gilloise pourrait se séparer d'un joueur

15:00
L'un des plus gros problèmes d'Anderlecht n'est pas près d'être réglé

14:40
Officiel : deuxième transfert pour l'Union, qui tient son nouveau talent en défense

14:00
Un club de D1 ACFF frappe fort dès l'entame de ce mercato avec plusieurs renforts annoncés

13:30
La RAAL pourrait prendre une décision significative en vue de la Coupe de Belgique

13:00
Pourquoi le président de Bruges, Bart Verhaeghe, s'est montré quelque peu frustré après le sacre de Jashari

12:40
Un acteur du projet genkois a renoncé à une aventure au Mondial avec Rudi Garcia : "Je me réjouissais"

12:20
"C'est un combat perdu d'avance" : Vincent Kompany refuse toute comparaison avec Pep Guardiola

12:00
"Nous ne pouvons pas rivaliser" : le Bayern de Vincent Kompany impressionne l'entraîneur de Dortmund

11:40
Voici l'homme qui s'apprête à devenir le nouvel entraîneur de Senne Lammens à Manchester United

11:20
🎥 Diego Moreira s'offre un joli but en Coupe de France après une période de près de trois mois sans marquer

10:30
Nouveau rebondissement dans le dossier Nainggolan : voici où en est la situation

11:00
Loïs Openda dans une situation compliquée à la Juventus : le point sur la situation du Diable Rouge en Italie

10:00
"Ça m'a freiné" : Jules Gaudin se confie sur ses premiers mois à Charleroi et sur sa forme actuelle

09:30
Hans Cornelis tire le bilan du stage du Sporting de Charleroi : "L'équipe a retrouvé de la confiance"

09:00
"De l'antijeu" : Gonçalo Ramos s'énerve après l'élimination du PSG en Coupe de France

08:30
Rik De Mil prend les choses en main : La Gantoise veut suivre l'exemple du Club de Bruges

08:00
"Ce facteur peut faire la différence" : Hans Cornelis espère créer la surprise face au Club de Bruges

07:40
Les chaussures de Marc Coucke ne passent pas inaperçues au Gala du Soulier d'Or : voici pourquoi

07:20
Des clubs anglais, allemands et italiens sont intéressés : OHL a pris sa décision concernant sa pépite

07:00
Le Club de Bruges avait un plan : voici pourquoi Christos Tzolis aurait dû remporter le Soulier d'Or

06:30
Au Standard, se renforcer n'est pas la seule priorité : deux départs peuvent changer la donne Analyse

06:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/01: Ashimeru - Diouf - Kikkenborg

22:30
L'Union Saint-Gilloise ne s'arrête plus : le club a recruté le meilleur joueur de D2 norvégienne

22:30
Romelu Lukaku s'est fixé un objectif : les supporters d'Anderlecht vont apprécier

23:00
Trop tard pour le Club de Bruges, La Gantoise et l'Union : la révélation de Pro League s'envole

22:00
Anderlecht et La Gantoise n'ont pas fait le poids : un talent de 19 ans va rejoindre la Bundesliga

21:20
Premier objectif atteint pour Rik De Mil : La Gantoise va retrouver l'un de ses chouchous

21:00
Une légende d'Anderlecht rattrapée par la justice

20:30
Majeed Ashimeru sur le départ : un club de Pro League négocie avec Anderlecht

20:00
"Des entraînements où j'étais saoul" : Radja Nainggolan se livre sans filtre sur sa carrière

19:30
Standard-Diouf, une piste qui n'aboutira pas : les dernières infos d'un dossier chaud à Rocourt

18:40

