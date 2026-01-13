"Done deal" : Wout Faes reçoit une opportunité inespérée de se relancer à quelques mois de la Coupe du Monde

Wout Faes, au fond du trou à Leicester City, va rebondir, et pas n'importe où. Le défenseur central s'engage à l'AS Monaco.

Écarté du groupe à Leicester City après une entame de saison très délicate, Wout Faes (27 ans) avait désespérément besoin de trouver une solution cet hiver s'il voulait avoir une chance de convaincre Rudi Garcia de le rappeler en vue du Mondial 2026.

Et visiblement, le passage de Faes sous les couleurs du Stade de Reims a laissé de bons souvenirs en Ligue 1. En effet, non seulement le Diable Rouge est sur le point de rebondir, mais ce ne sera pas n'importe où. Sacha Tavolieri annonce ainsi que c'est chose faite : Wout Faes va s'engager à l'AS Monaco.

Un accord a ainsi été trouvé entre Leicester City et Monaco concernant un prêt jusqu'en fin de saison avec option d'achat. Faes est estimé à 12 millions d'euros par Transfermarkt, et est sous contrat jusqu'en 2027 chez les Foxes.

Pocognoli croit visiblement encore en lui

Sébastien Pocognoli va donc s'efforcer de remettre en selle Wout Faes, qui reste sur des moments très compliqués. S'il avait initialement impressionné avec Leicester, disputant une solide saison en Championship en 2023-2024, l'ex-Anderlechtois avait par moments touché le fond en Premier League, certains supporters le pointant même comme étant "le pire défenseur du championnat".

En sélection également, l'année 2025 a été délicate pour Faes. Indiscutable sous Domenico Tedesco malgré, déjà, quelques grosses bourdes, il est progressivement sorti des plans de Rudi Garcia après des performances nettement insuffisantes. Parviendra-t-il à retrouver la confiance et, ce faisant, le chemin de la sélection à l'approche de la Coupe du Monde ?