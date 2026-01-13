Un Brugeois, un Unioniste ? Non : voici le joueur de Pro League qui vaudrait le plus cher sur le marché

L'Observatoire européen du football (CIES) a publié un rapport estimant les valeurs marchandes des joueurs de Jupiler Pro League. Et le n°1 joue pour un club actuellement situé hors du top 6 !

Ce joueur, c'est bien naturellement Konstantinos Karetsas (18 ans,) la pépite de Jupiler Pro League. L'international grec figure en tête du nouveau classement des valeurs de transfert estimées par le CIES, l'Observatoire européen du football, qui fait figure de référence.

Un classement qui diffère de celui qu'on peut trouver sur le site Transfermarkt, par exemple, et où Karetsas est évalué à 28 millions d'euros, soit moins que Christos Tzolis (30 millions) qui y figure en tête du classement pour la D1A.

Le CIES calcule ce montant sur base de nombreux facteurs, notamment les contrats, la probabilité qu'un club acquéreur mette une telle somme sur la table et une inflation comparable aux périodes de transfert précédentes. La méthodologie peut être retrouvée sur leur site.

Karetsas évalué entre 41 et 47 millions

Selon cette méthode, Kos Karetsas est évalué entre 41 et 47 millions d'euros, ce qui est tout juste un peu plus que Christos Tzolis (40 à 46 millions). Par club, notons que le joueur le plus cher de l'Union Saint-Gilloise est... Anan Khalaili, que le CIES évalue entre 32 et 37 millions (Transfermarkt l'évalue à 12 millions).



À Anderlecht, surprise : le joueur le plus cher est Mihajlo Cvetkovic, évalué entre 18 et 21 millions, soit encore plus que Nathan De Cat. Au Standard, c'est Mathieu Epolo, évalué entre 7,3 et 8,5 millions d'euros, qui décroche la palme. Le classement complet est à découvrir par ici.