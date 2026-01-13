L'Union Belge va-t-elle les laisser filer ? Vermaelen et Vertonghen cités pour un projet à l'Ajax Amsterdam

On le sait : les fédérations et les clubs aiment s'entourer d'anciens de la maison pour encadrer leurs équipes. Thomas Vermaelen a brièvement travaillé à l'Union Belge, Jan Vertonghen devrait être du voyage au Mondial 2026... mais l'Ajax aussi pense à eux.

Tout le monde espère que les cadres de la génération dorée, qui rangent petit-à-petit les crampons, aideront l'Union Belge à encadrer et à lancer les générations futures. Mais jusqu'à présent, on ne peut pas dire que les jeunes retraités soient très présents à Tubize.

Thomas Vermaelen a été l'entraîneur adjoint de Roberto Martinez en 2022, avant d'intégrer le staff de David Penneman chez les U18 ; officiellement, il est toujours sélectionneur des U20, mais cette catégorie d'âge ne joue presque jamais. 

Jan Vertonghen, lui, a pris sa retraite l'été passé  et prépare sa reconversion sans se presser, mais pourrait déjà accompagner les Diables Rouges en juin prochain à la Coupe du Monde dans un rôle encore à définir. 

Vermaelen et Vertonghen à l'Ajax Amsterdam ?

Mais il se pourrait également que tous deux se retrouvent ailleurs qu'en Belgique. En effet, Voetbal International nous apprend cette semaine que l'Ajax Amsterdam aurait en tête de proposer un poste à Vermaelen et Vertonghen au sein de The Future, le centre de formation ajacide.

Le nouveau directeur technique de l'Ajax, Jordi Cruijff, veut réformer le club et remettre sa célèbre formation sous les feux de la rampe. Pour cela, de nombreux anciens de la maison pourraient être placés à la tête des équipes de jeunes ou employés en tant que consultants. 

On imagine mal ce genre de rôle être compatible avec un poste au sein de l'Union Belge. Et ce serait une perte pour notre football que de tels profils aillent faire profiter l'étranger de leur expertise... 

