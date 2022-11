Un international portugais voit sa cote grimper en flèche

Considéré comme l'un des gardiens les plus prometteurs du circuit, le portier portugais connaît une ascension fulgurante cette saison avec le FC Porto.

Déjà indiscutable en club, Diogo Costa (23 ans, 13 matchs en Liga Portugal Bwin cette saison) a aussi chipé la place de numéro 1 à Rui Patricio en équipe nationale à l’occasion de ce Mondial au Qatar. Le talent voit donc sa cote grimper en flèche et les Dragons, autant que son agent Jorge Mendes, comptent profiter de sa réussite pour réaliser une grosse opération dès l’été prochain.

Mendes a déjà sondé quelques cadors européens, à l’image de Chelsea, Manchester United et l’Atletico Madrid, pour tenter de placer son protégé, qui dispose d’une clause libératoire estimée à 75 millions d’euros, selon Relevo ce vendredi, Le média y voit, a minima, une belle opportunité pour les Blues, de plus en plus déçus du rendement de leurs gardiens Edouard Mendy et Kepa Arrizabalaga.