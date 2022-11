Pierre van Hooijdonk: "Noa Lang peut faire bouger les choses"

Ancienne gloire du pays, le buteur Pierre Van Hooijdonk est déçu du coaching du sélectionneur Oranjes et milite pour voir le Brugeois.

Pour beaucoup d'analystes aux Pays-Bas, quelque chose doit changer dans cette équipe, surtout avec le nul peu glorieux contre l'Equateur de ce vendredi. Pierre Van Hooijdonk, ancien attaquant des Oranjes, veut voir des prises de risques. "Il (Louis Van Gaal) avait annoncé qu'il visait le titre, mais on ne peut pas y croire en voyant les deux premiers matchs. La folie et les tripes manquent à cette équipe. Je pense que le coach devrait avoir une ouverture d'esprit, ce qui n'est pas le cas. On veut voir Xavi Simons mais surtout Noa Lang, le Brugeois peut faire bouger les choses" a confié le buteur au NOS.

Si un nul suffit contre le Qatar pour les Oranjes, le pays s'inquiète de la suite de la compétition. La dernière journée de ce groupe A auront lieu mardi à 16 heures.