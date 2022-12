Vinicius veut atteindre les sommets avec le Brésil : "Encore beaucoup de danses à partager"

La Coupe du monde de l'ailier gauche brésilien, buteur lors de la démonstration face à la Corée du Sud (4-1) semble enfin lancée.

Si le Brésil ravit la plupart des amateurs de football de par son niveau affiché et son enthousiasme sur les terrains au Qatar, les danses des joueurs et même du sélectionneur Tite, leur ont attiré des critiques virulentes.

"C'est normal, le but est le moment le plus important en football", a défendu Vinicius Junior en conférence de presse. "Non seulement nous sommes très heureux, mais c'est aussi tout un pays qui est heureux avec nous lors de la Coupe du monde. Nous avons encore beaucoup de danses à partager."

"J'espère que nous continuerons de bien jouer pour atteindre la finale, nous continuerons ainsi de faire beaucoup de danses. Bien sûr, les gens aiment toujours se plaindre quand ils voient les autres heureux, et les Brésiliens sont toujours très heureux, donc nous risquons d'agacer encore beaucoup de gens. Mais on va continuer avec notre joie, notre tranquillité, il y a plus de gens avec nous que contre nous", a poursuivi l'ailier gauche de la Selecao.