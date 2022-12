Mohamed Dahmane : "Je suis un "petit" président mais j'ai une conscience"

L'Olympic Charleroi réalise pour l'instant une très bonne saison avec une quatrième place au classement en Nationale 1.

Après dix-sept journées de championnat, l'Olympic Charleroi occupe la quatrième position au classement. Si le parcours sportif est très bon, le travail en coulisses est quant à lui gigantesque. Le président des Dogues Mohamed Dahmane s'est confié.

"Reprendre la présidence du club de L’Olympic Charleroi fut une décision très difficile à prendre car d’une part je ne le souhaitais pas de par le fait que ça allait certainement ruiner ma tranquillité de vie mais d’une autre part parceque je connais ce milieu et je sais au combien les pseudos bons conseilleurs qui ne mettent rien de leurs poches n’attendent qu’une chose, que vous échouiez...

Ne pas être Carolo, ne pas avoir de réseau local et avoir un stade presque vide accompagnés de sponsors indécis ça n’attire pas les foules.

Et pourtant j’ai accepté le défi sur demande d’une personne formidable qu’est Patrick Rémy, un homme qui a tout donné mais qui s’est fatigué (et je le comprends encore plus aujourd’hui) devant des personnes qui parlent, critiquent mais ne font rien pour le club. Si vous saviez le nombre de pseudos amoureux du club en façade qui derrière le détruisent… Mais chaque chose en son temps, je les afficherai bientôt car derrière le mal « gratuit » il y a une addition à payer…

Je suis resté silencieux sur les coups bas pris après la reprise car j’avais du pain sur la planche mais je déteste les injustices faites avant tout contre le club même si j’étais la personne visée. J’ai cette envie de me sacrifier pour amener un « + » au club et un jour j’espère être trop petit pour ce club, ça voudra dire qu’il aura enfin retrouvé ce qu’il mérite, être avec les grands! J’ai activé tout ce que je pouvais pour renforcer le club, une manière de planter des graines en espérant y voir sortir de bonnes sources… J’y crois et quelques éclaircies apparaissent déjà…

Certains parlent de fusion, jamais de la vie je ne mettrai en péril la vie de plus de 600 gamins. Je suis un "petit" président mais j’ai une conscience. Souvenez vous juste que j’ai pris la présidence par défaut et que seul un groupe de quelques « escrocs » ont tenté de se l’accaparer. Les mots sont forts mais j’ai toutes les preuves. Après 6 mois de souffrance à mettre en place une nouvelle équipe dirigeante nous avons essayé de corriger semaines après semaines les imperfections et relancer une dynamique positive au club à tous les niveaux…

Le club vit de mieux en mieux avec de bonnes nouvelles en chemin. Nous ferons le bilan après le match de Gand. Pas de langue de bois, Il y a encore du boulot, on a bossé sur certains dossiers en cours, on a défendu les intérêts du club avant tout en justice aussi mais j’apprends très vite et surtout j’agis du mieux possible avec mes partenaires que je ne remercierai jamais assez. Terminé le « laisser-aller » et les « esprits négatifs »…Voilà notre mission. Ce club n’est pas mort, il est juste entouré de quelques mauvaises habitudes qu’il faut chasser…

À commencer par cette absence de public provenant de nos entrailles, nos poumons, notre cœur, le centre de formation avec des gamins plein d’étoiles dans les yeux mais si loin de l’équipe A. Les choses vont changer… Il faut cela si on veut redynamiser ce club historique! Lorsque l’on dit vouloir intégrer un club on le supporte… La culture dogues doit revenir…

Et si nous avions déjà depuis plus de 2 saisons déjà créé une proximité avec le centre de formation nous continuerons à aller plus en loin en nommant les parrains issus de l’équipe A pour chaque catégorie de jeunes du club.

Entraînements partagés, repas ensemble, petits événements chaleureux, voilà ce qui vous attend et comme on dit souvent que les paroles s’en vont et que les actes/écrits restent nous allons passer à l’acte…", peut-on lire dans le communiqué des Dogues.