Un ancien Diable remet les pendules à l'heure : "Mbappé est bon, mais certainement pas au niveau de Messi"

Les deux joueurs se partagent la tête du classement des buteurs de cette Coupe du Monde 2022.

Ce dimanche, l'Argentine et la France s'affronteront lors de la finale de la Coupe du Monde 2022. Avec cinq buts, Kylian Mbappé et Lionel Messi se partagent la tête du classement des buteurs de cette Coupe du Monde. Avant cette rencontre, l'ancien Diable Franky Van Der Elst s'est exprimé, dans les colonnes de Gazet van Antwerpen, sur les différences qui résident encore entre les deux joueurs.

"Mbappé est un joueur formidable. Lors de son accélération contre le Maroc, même la caméra n'a pas pu le suivre. Mais je dois dire qu'il a manqué de constance lors des deux derniers matches. Il n'est pas encore au niveau de Messi."

C'est un autre international français qui a tapé dans l'œil de Franky Van Der Elst. "Griezmann est le joueur le plus intelligent de cette Coupe du Monde. Messi a une qualité incroyable, mais Griezmann est encore plus intelligent que lui. C'est un maître dans l'art de jouer dans les espaces. Il voit les espaces dans lesquels il peut s'infiltrer, mais il guide aussi ses coéquipiers à bien les exploiter. Et défensivement, il travaille beaucoup plus que Mbappé."