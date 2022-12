Marvin Tshibuabua entend bien s'imposer à Seraing : "Il m'a fallu un temps d'adaptation"

Arrivé cet été au Pairay en provenance de l'AS Saint-Etienne, le défenseur central n'est pas encore parvenu à convaincre chez les Métallos. Le joueur âgé de 20 ans entend bien s'imposer lors de la seconde partie de saison.

Après plusieurs semaines de break, c'est la reprise en Belgique. "La trêve s'est bien déroulée même si elle était un peu longue. On a pu améliorer nos automatismes et bien travailler pour être directement prêt pour la deuxième partie de la saison. Le coach Jean-Sébastien Legros appose sa griffe et met bien en place sa philosophie de jeu", a confié Marvin Tshibuabua en conférence de presse.

Seraing se déplacera à l'AFAS Stadion ce mardi soir (20h) pour y affronter le KV Malines en huitième de finale de la Coupe de Belgique. La lanterne rouge, qui reste sur six revers consécutifs en Jupiler Pro League, devra se surpasser Derrière les casernes. "Un match que nous ne prenons pas à la légère, cela reste une compétition et nous voulons aller le plus loin possible. Par rapport à notre situation en championnat, ce serait bien de faire le plein de confiance", a expliqué le défenseur central qui est ensuite revenu sur sa situation personnelle.

Titulaire lors des trois premières journées, le natif de Lyon avait ensuite disputé une quatrième et dernière rencontre de championnat le 10 septembre dernier ainsi que deux rencontres de Coupe. "Mon arrivée n'a pas fait l'unanimité et j'ai eu peu de temps de jeu. Il m'a fallu un temps d'adaptation par rapport à la ligue belge sans oublier que j'étais loin de ma famille pour la première fois. C'est du passé et il faut repartir du bon pied", a conclu Marvin Tshibuabua.