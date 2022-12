Le RFC Seraing va se renforcer cet hiver : "On a ciblé trois postes"

Le mercato hivernal approche à grands pas et certains club s'en réjouissent afin de pouvoir faire leurs emplettes et ainsi renforcer leur effectif. C'est évidemment le cas des Métallos qui occupent la dernière place du classement en D1A.

La saison dernière, Seraing est parvenu à se maintenir en D1A via les barrages en prenant la mesure du RWDM. Lors de cet exercice 2022-2023, ce sera une autre paire de manches pour rester au sein de l'élite puisque les trois derniers fileront en Challenger Pro League. Et pour l'instant, le club sérésien en fait partie puisqu'il est la lanterne rouge de Jupiler Pro League avec 11 points au compteur après 17 journées de championnat.

Les Métallos s'activent déjà en coulisses depuis quelques semaines pour se renforcer au mois de janvier. "On a déjà discuté plusieurs fois avec les dirigeants et on a ciblé les renforts souhaités. On ne possède pas le même budget que les autres formations de D1A, mais on va essayer d'être créatif afin d'améliorer l'équipe. Il y trois postes précis, mais je ne dirai pas lesquels afin de ne pas mettre en difficulté les joueurs de mon groupe. Le marché belge ? Ce serait l'idéal, mais on verra", a confié Jean-Sébastien Legros.