🎥 Michy Batshuayi et Fenerbahçe battus chez le champion en titre

Les Canaris Jaunes ont subi la loi de Trabzonspor et le Galatasaray pourrait en profiter pour virer en tête de Super Lig ce dimanche.

Plutôt équilibré jusque-là, le choc entre l'actuel leader du championnat turc, Fenerbahçe, et le champion en titre, Trabzonspor, a basculé à la 57e minute, quand Miguel Crespo, déjà averti, a écopé d'un second carton jaune et laissé ses coéquipiers en infériorité numérique.

Jorge Jesus a alors décidé de faire sortir Michy Batshuayi pour faire entrer un milieu de terrain, Lincoln, mais Maximiliano Gomez a ouvert le score pour Trabzonspor moins d'une minute plus tard. Le Fener n'a jamais été en mesure d'inverser la tendance et l'ancien Anderlechtois Trezeguet a enfoncé le clou dans les arrêts de jeu (2-0).

C'est la troisième défaite de la saison en championnat pour Fenerbahçe et elle pourrait coûter la tête à l'équipe de Batshuayi. Si le Galatasaray de Dries Mertens s'impose contre Instanbulspor dimanche, il s'installera en effet à la première place, avec une unité d'avance sur Fenerbahçe.