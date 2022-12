Malines défait en amical par l'équipe de Bob Peeters, 17e de D2 néerlandaise

Les deux clubs frères se disputaient une rencontre amicale, ce vendredi.

Ce vendredi, le KV Mechelen a été battu par le 17e de deuxième division néerlandaise entraîné par Bob Peeters Helmond Sport. Les deux formations frères - Helmond Sport a repris 20% des actions du KV Mechelen au mois de février dernier - se rencontrent assez fréquemment lors des périodes de trêve.

Trois fois une demi-heure ont été jouées derrière les casernes. Formé à Malines, c'est le jeune défenseur central belge Flor Van Den Eynden qui a ouvert le score pour les Néerlandais, sur corner, lors de la première période. Après une deuxième demi-heure sans but et sans véritable occasion, Helmond a doublé la mise, sur penalty. Quelques minutes plus tard, Bafdili remet Malines dans le match sur une passe de Robberechts, mais le score n'évoluera plus.

À neuf jours d'une rencontre capitale sur la pelouse de Zulte-Waregem (17e), Malines (14e) ne se rassure pas.

Malines : Coucke, Walsh, Bates, Van Hoorenbeeck, Bijker, Van Hecke, Schoofs, Hairemans, Storm, Malede, Soelle Soelle

Montés au jeu : Thoelen, Asare, Amuzu, Mukau, Lavalee, Bafdili, Robberechts, Antonio