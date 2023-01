Bruno Genesio content pour Jérémy Doku: "Au-delà de son but, il a amené beaucoup de dangers"

Jérémy Doku a retrouvé le chemin des filets après plus d'un an d'attente et son coach est persuadé que ce but va aider le Diable Rouge à retrouver ses meilleures sensations.

Jérémy Doku n'avait plus inscrit le moindre but avec son club depuis le 2 janvier 2022, il s'est rappelé aux bons souvenirs des supporters rennais, samedi soir, en inscrivant le but de la qualification à Bordeaux, en Coupe de France.

Un but et une prestation salués par Bruno Génésio. "Il a fait une très bonne entame de seconde période et il a été récompensé, il a su corriger ce qui n'avait pas été en première période. C'est bien qu'il ait marqué, mais, au-delà de son but, il a aussi amené beaucoup de dangers sur le côté gauche", souligne le coach rennais sur le site officiel du club.

Et ce but doit désormais aider Jérémy Doku à monter en puissance, après avoir enchaîné les pépins physiques. " C’est un garçon qui, je le rappelle, est encore très jeune et qui a encore besoin de se former, d’apprendre les principes de haut niveau. Avec l’accumulation des matchs, il aura forcément plus de temps de jeu, ce qui lui permettra de retrouver de plus en plus de sensations", insiste Bruno Génésio.