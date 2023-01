Aurore Defraiteur et Samantha Harzé vont mener l'équipe féminine de l'URSL Visé : "On sent un groupe motivé"

Samantha Harzé (ligne du haut, en noir) et Aurore Defraiteur (ligne du milieu, tout à gauche) vont mener l'équipe féminine de l'URSL Visé.

Ce jeudi soir, l'URSL Visé a officiellement annoncé la création de son équipe féminine. A la barre, Aurore Defraiteur et Samantha Harzé. Ces deux anciennes joueuses de Division 1 -le deuxième échelon national- sont conscientes de la tâche qui les attend, mais abordent ce projet avec motivation et optimisme. "Une trentaine de joueuses devraient être présentes au premier entraînement de l'équipe, lundi prochain. Nous allons nous présenter au groupe et présenter notre vision des choses pour les mois à venir. Nous allons commencer par la conduite de balle et les bases du football. L'idée est de mettre tout le monde à l'aise avec des premières touches simples. C'est avec les matches amicaux que la plupart des filles vont se rendre compte si elles aiment bien ou pas, mais nous les commencerons dans un mois ou deux. Jouer 90 minutes, dans des conditions parfois mauvaises, c'est là qu'elles verront si elles aiment vraiment ce sport. On a de la chance à Visé en termes d'infrastructure, mais on jouera dans la boue sur certains terrains. Cependant, on sent un groupe motivé et on ne se fait pas trop de soucis" nous confie Aurore Defraiteur.

Parmi les 34 joueuses qui constituent le noyau, une majeure partie n'a jamais joué au football. Un véritable défi s'annonce donc pour les deux jeunes femmes qui doivent tenter de rééquilibrer le groupe tout en s'assurant que l'ambiance reste optimale. "25 filles n'ont jamais fait de football. On a ramené sept joueuses qui ont déjà évolué en P2, en P1, en D2 et même en D1. J'ai donc un petit peu peur que la différence de niveau soit trop importante au sein du groupe. C'est une petite peur, mais ce sont des amies à nous. On leur a dit ce que ça allait être. Elles sont au courant et ont directement accepté la proposition. Elles pourront aider les plus jeunes et les plus débutantes à se mettre au diapason" poursuit Samantha Harzé.

URSL Visé F

Créer une équipe féminine à l'URSL, c'est une idée qui avait déjà traversé la tête d'Aurore et Samantha. "On a eu un match de mini-foot au hall omnisports de Visé (NDLR : le bâtiment voisin du stade de la Cité de l'Oie). Puisqu'on avait arrêté le foot, on s'est demandé pourquoi ne pas créer une équipe féminine à Visé. On a posé la question à un membre du comité, qui nous a répondu que la construction d'une équipe était en cours. On a directement proposé de prendre le groupe en charge, ce qui s'est fait. On a déjà entraîné des équipes de jeunes, mais cela va être tout nouveau d'entraîner une équipe plus mature."

Malgré ces quelques incertitudes, les ambitions des deux coaches qui officieront donc en P2 lors de l'exercice 2023-2024 sont déjà bien fixées. "Notre objectif est de créer quelque chose dans ce groupe malgré les différences de niveau qui existent. L'idée est d'évoluer au fur et à mesure, en laissant une saison d'adaptation aux filles. On fera part de nos ambitions. Si elles sont d'accord et nous suivent, l'idée est de s'appuyer sur les joueuses expérimentées pour jouer la montée."

Une première saison de lancement, avant déjà un élargissement du noyau ? "Comme on en a discuté avec le comité, on pourrait envisager de faire une deuxième équipe si le groupe est conséquent. Cela permettrait aux débutantes de s'y plaire, sans se décourager et à l'équipe première de jouer avec davantage d'ambition" conclut Aurore Defraiteur.