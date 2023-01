Anne Hidalgo dit non au PSG : "Le Parc des Princes n'est pas à vendre"

Résident du Parc des Princes, le Paris Saint-Germain tente de négocier depuis plusieurs années le rachat de l'enceinte auprès de la mairie de Paris.

Mais ce dossier s’est considérablement tendu au cours des derniers mois et la maire de Paris, Anne Hidalgo, a définitivement fermé la porte au leader de la Ligue 1 ce samedi.

"Très clairement, le Parc des Princes n'est pas à vendre. Et il ne sera pas vendu. C'est une position ferme et définitive. Il s'agit d'un patrimoine exceptionnel des Parisiens", a tranché l’élue dans les colonnes du journal Le Parisien. Fin de la discussion et le PSG, désireux de posséder son propre stade, va devoir se tourner vers d'autres voies...

