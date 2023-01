L'AS Monaco gifle Ajaccio

Les anciens Brugeois étaient à la fête ce dimanche soir sur le Rocher.

Après le partage concédé à Lorient jeudi soir, l'AS Monaco de Philippe Clement avait à coeur de se relancer. C'est Ajaccio qui en a fait les frais. En moins de six minutes, les Monégasques avaient déjà fait la différence grâce à des buts d'Axel Disasi et de Krépin Diatta, qui n'avait plus marqué en Ligue 1 depuis le 6 août.

Les visiteurs ont réduit l'écart via Youcef Belaïli, mais Wissam Ben Yedder est ensuite entré en action. L'attaquant français a planté un triplé en 14 minutes pour permettre à l'ASM de faire la différence avant la pause et Breel Embolo a terminé le travail avec un doublé en seconde période.

Un large succès, auquel a participé Eliott Matazo, qui a disputé la seconde période. Et qui permet à Monaco de reprendre provisoirement la quatrième place, en attendant le résultat de la dernière rencontre du week-end de Ligue 1, qui opposera Rennes à Paris ce soir.