Nouvelle solide prestation défensive de l'Union et d'Ismael Kandouss : "Nous encaissons très difficilement"

Le défenseur de l'Union Saint-Gilloise a, à l'instar de ses coéquipiers, réalisé un très bon match face à l'Antwerp (victoire 2-0).

"Nous sommes en confiance. Quand on enchaîne les victoires, le groupe est forcément joyeux. Tout se passe bien au club", a déclaré Ismael Kandouss en zone mixte après la victoire déterminante de ce dimanche face à l'Antwerp.

Défensivement, l'Union a de nouveau laissé très peu d'opportunités à son adversaire. Les ténors se cassent les dents cette saison sur l'arrière-garde unioniste. "On a une base très solide en défense", s'est exprimé Ismael Kandouss. "Nous sommes en réussite dans certains matchs. Aujourd'hui, l'Antwerp n'a pas eu énormément d'occasions. On était sereins, parce qu'on sait qu'on peut être très solides défensivement. On encaisse très difficilement."

Pour la suite du mois de janvier, l'Union affrontera le Cercle, OHL, Charleroi...avant de rencontrer à nouveau l'Antwerp, en Coupe. Un calendrier favorable ? Pas pour Kandouss. "Aucune équipe n'est prenable, justement. On ne doit pas se faire piéger. Il faudra beaucoup de concentration."