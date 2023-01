Anton Walkes (Charlotte FC), ancien jeune de Tottenham, décède dans un accident de bateau

Anton Walkes (25 ans) est tragiquement décédé ce 19 janvier, a annoncé son club, le Charlotte FC. Walkes aurait été victime d'un accident de bateau en Floride, selon la presse locale. "Nous avons le cœur brisé par la perte d'Anton Walkes, un père incroyable, une personne aimante et un être humain exceptionnel", a déclaré Zoran Krneta, directeur sportif de Charlotte. "Anton a incarné ce que signifie faire partie du Charlotte FC et toute notre communauté pleure cette tragédie. L'impact qu'il a eu dans le vestiaire et à Charlotte ne sera jamais oublié. Nous pensons à sa famille pendant cette période et la soutiendrons de toutes les manières possibles".

Anton Walkes avait fait son écolage à Tottenham, où il a pu disputer une rencontre avec l'équipe A. Les Spurs ont ensuite prêté le défenseur central à Portsmouth, où il signera en 2018 et disputera 66 matchs. En 2020, Walkes optait pour la MLS et Atlanta United ; il s'imposera comme un pilier du club avec 79 rencontres disputées, avant de rejoindre Charlotte la saison passée. En 2021-2022, Anton Walkes était titulaire en MLS.

We are deeply saddened to share that Anton Walkes has tragically passed away this morning.



