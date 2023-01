Brian Riemer clarifie ses propos : "Discuter de relégation est un peu ridicule"

L'année 2023 commence donc par une discussion pour savoir si, oui ou non, le RSC Anderlecht peut jouer le maintien en D1A. Qui l'eût cru. Brian Riemer préfère en rire, un peu jaune.

Brian Riemer a choqué certains anciens de la maison Mauve quand il a répondu avec candeur à la question posée par un confrère : Anderlecht peut-il descendre en D1B ? Le coach du RSCA a simplement répondu que "tout est possible" en football, ce qui n'a pas plu. "Merci pour cette question, d'ailleurs", ironise le Danois ce vendredi en conférence de presse. Une conférence pas au programme à l'origine, mais que Riemer a insisté pour tenir.

Certains anciens ont sous-entendu que Riemer ne "comprenait" pas assez Anderlecht pour tenir ce genre de propos. "Mais eux, comprennent-ils où en est Anderlecht ? C'est un fait : nous sommes 5 points au-dessus de la zone rouge. C'est mathématique. Mais il y a 13 matchs à jouer, treize fois 3 points. Parler de relégation n'a aucun sens, et je vous dirais la même chose si vous me parliez de Playoffs", explique Brian Riemer. "Toutes ces discussions, désolé de le dire, sont un peu ridicules. On doit juste se concentrer sur nos performances. Notre équipe est en train de se chercher, de progresser. La situation n'a pas changé depuis mon arrivée".

Des renforts d'ici à la fin du mercato

Le nouvel entraîneur du RSCA assure cependant ne rien regretter. "Non, non, je ne regrette pas d'être là, je suis très heureux à Anderlecht. Je connaissais la situation avant de venir. Des renforts ? Bien sûr que nous en attendons. Jesper Fredberg, l'équipe de scouting et moi-même travaillons d'arrache-pied pour trouver des solutions", affirme Riemer. "On sait qu'une période de mercato est toujours difficile mais l'objectif est d'en sortir renforcés. Combien de renforts ? Plus d'un, c'est tout ce que je peux vous répondre". Ce sera nécessaire.