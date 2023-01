L'infirmerie est pleine à craquer à l'Antwerp : "Vous ne nous entendez pas nous en plaindre"

Ce dimanche après-midi (13h30), l'Antwerp accueille le Standard de Liège lors de la 22ème journée de Jupiler Pro League.

Mark Van Bommel avait vu son équipe se faire étriller en championnat lors du match aller (3-0) avant la voir prendre sa revanche en Coupe de Belgique (4-0) juste après la trêve internationale. "Le championnat et la Coupe sont deux choses très différentes. Nous n'allons pas aborder le match différemment de d'habitude, même si c'est la troisième fois que nous les jouons entre-temps. À domicile, le Standard est statistiquement plus fort, mais c'est le cas pour de nombreuses équipes. Une revanche pour le match aller ? Bien sûr que non. Ce match est terminé. Nous devons juste gagner maintenant pour rester au sommet et assurer le top 4 le plus tôt possible", a confié le technicien néerlandais en conférence de presse dans des propos relayés par Het Nieuwsblad.

L'infirmerie est pleine à craquer à Anvers. Avec le départ définitif de Frey, Van Bommel dispose d'une munition offensive en moins. Et il ne semble pas qu'il doive s'attendre à une amélioration de sitôt. "La situation est inchangée. Et donc dimanche, je m'attends à nouveau à la même sélection. Nous avons beaucoup de joueurs blessés, mais vous ne nous entendez pas non plus nous en plaindre. Nous n'avons tout simplement pas la possibilité de faire beaucoup de rotations maintenant, et il faut donc être vigilant au quotidien pour maintenir tout le monde en forme. Les gars qui sont là s'en sortent bien."

En d'autres termes, il y aura à nouveau des jeunes sur le banc anversois. Donc Gerkens, Haroun, Scott, Valencia et Yusuf ne sont pas encore disponibles. Il en va de même pour les blessés de longue durée comme Engels, Miyoshi et Vines.