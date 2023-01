Le Standard de Liège en tête des clean sheets : 'Tout le mérite en revient à Arnaud Bodart et à l'équipe"

Ce dimanche après-midi (13h30), le Standard de Liège se déplacera au Bosuil pour y affronter l'Antwerp lors de la 22ème journée de Jupiler Pro League.

Le Standard de Liège a renoué avec la victoire après son succès contre Malines mardi soir (2-0). Il y a du mieux sur le plan offensif avec deux buts et cinq tirs cadrés et sur le plan défensif, le matricule 16 reste solide ces dernières semaines. "Nous n'avons rien concédé lors de nos quatre dernières rencontres. Arnaud (Bodart) est d'ailleurs en tête du classement des gardiens (à égalité avec Jean Butez, ndlr) avec dix clean sheets. Il a été très bon jusqu'à maintenant et tout le mérite en revient à Arnaud et à l'équipe", a confié Ronny Deila en conférence de presse.

"Nous avons progressé défensivement et c'est devenu difficile de se créer des occasions contre nous. Nous avons 34 points au compteur et nous sommes à deux longueurs du total de points récoltés la saison dernière. Et il nous reste à disputer 13 rencontres. Je suis vraiment fier de l'évolution de ce groupe et de l'ambiance qui y règne. Pourtant, nous avons traversé des moments compliqués (cas Amallah et Raskin), mais nous sommes restés unis", a expliqué le technicien norvégien.

Dimanche, le Standard se déplacera à l'Antwerp. "Ce match arrive au bon moment et je pense que nous pouvons battre cette équipe. Je me réjouis d'être dimanche."