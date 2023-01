Brandon Baiye de retour en Belgique : "Je viens pour aider Eupen à se maintenir"

Le milieu de terrain a rejoint Eupen cet hiver en provenance de Clermont. Un retour au pays pour l'ancien joueur du Club de Bruges.

Formé au Club de Bruges, Brandon Baiye avait effectué sa première et jusqu’à présent unique apparition en Jupiler Pro League le 29 juillet 2018 lors de la victoire brugeoise contre Eupen (5-2). Le milieu défensif avait décidé de quitter les Gazelles en 2019 pour rallier Clermont Foot 63 (qui évoluait à cette époque en Ligue 2) où il a d’abord intégré l’équipe B. Il avait été prêté les deux dernières saisons au FC Lustenau (D1 autrichienne).

Le joueur âgé de 22 ans fait son retour en Belgique cet hiver. "Je suis content d'être ici à Eupen même s'il fait froid ici", a lâché d'emblée Brandon Baiye en conférence de presse. "Je quitte la Ligue 1 où je ne jouais pas beaucoup, et c'est important de jouer quand on est jeune. Je rejoins une équipe où règne une belle ambiance. Je retrouve des joueurs que je connais comme Gary Magnée et Boris Lambert. Je suis content de ces premiers jours", a indiqué la nouvelle recrue des Pandas qui retrouve un certain Edward Still qu'il a connu au Club. "Il était adjoint quand j'étais à Bruges et il ne m'a pas oublié. Je viens pour aider le club à se maintenir et pour prendre du plaisir de mon côté. Titulaire déjà demain contre le Standard ? On verra bien. Le plus important, c'est de gagner", a prévenu le médian.

Comment Brandon Baiye juge-t-il son évolution depuis son départ des Blauw en Zwart en 2019 ? "J'avais 17 ans à mes débuts puis j'ai connu des hauts et des bas. Je veux prouver désormais que je possède le niveau pour évoluer en D1A", a conclu Brandon Baiye.