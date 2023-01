Cela faisait un moment que c'était dans les tuyaux, mais maintenant c'est presque définitif.

Viktor Fischer va quitter l'Antwerp cet hiver et rebondir en Suède à l'AIK Solna. Le Danois a été victime de plusieurs blessures ces derniers mois et n’est plus considéré comme un pion essentiel à l’Antwerp. L'ancien joueur de l'Ajax sera prêté jusqu'à la fin de la saison.

Le club suédois est actuellement en stage au Portugal et Fischer devrait donc immédiatement les rejoindre sur place dans les prochains jours.