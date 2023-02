Michel Louwagie en attend plus d'un joueur : "Il est plus âgé, mais..."

La Gantoise a laissé filer Ibrahima Salah à la surprise générale. Mais les Buffalos sont-ils moins forts pour autant ?

Michel Louwagie ne le cache pas : l'offre pour Ibrahima Salah, parti à Rennes en dernière minute, était impossible à refuser. "N'oubliez pas qu'il s'agit d'un joueur arrivé gratuitement en test chez nous récemment. Oui, 6,5 millions, c'est un peu beaucoup, même si je ne peux évidemment pas le dire trop fort", concède le manager de La Gantoise. "C'est une aubaine pour le club".

Les Buffalos ont attiré un renfort offensif en la personne de Gift Orban, arrivé de Stabaek (Norvège). Et il y aussi un retour très attendu à venir : celui de Tarik Tissoudali. "Piatkowski a remplacé Hanche-Olsen qui était blessé, nous sommes donc renforcés défensivement. Et offensivement, on ne sait pas encore dire ce que donneront Orban et Tissoudali", pointe Louwagie, qui espère également en voir un peu plus de la part...de Laurent Depoitre. "Depoitre est un peu plus âgé, mais il peut aussi se réveiller ! Il a encore deux ans de contrat. J'attends un peu plus de lui".