Marc Brys évoque le mercato : "J'ai moins d'options"

OH Leuven est sorti du mercato d'hiver sans défenseur supplémentaire, laissant partir Raphael Holzhauser et Mandela Keita.

Pas de défenseur supplémentaire à OHL. Le directeur technique Ariël Jacobs l'a admis. "Je suis d'accord avec cela. Les défenseurs centraux se battent et prennent des cartons, nous aurions aimé avoir quelqu'un derrière eux pour cela, mais je ne suis pas quelqu'un qui va rester assis à pleurer. Notre sélection est suffisamment forte et l'objectif reste le même : les Play-offs 2".

Avec Mai Traoré et Nathan Opuku, nous avons deux nouveaux attaquants. "Nathan et Mai se sont entraînés avec nous toute la semaine et ce sont des gars talentueux, Les transferts en janvier, à mon avis, sont toujours axés sur la saison prochaine, car le temps qu'ils passent par leur période d'adaptation, la saison est presque terminée."

Le noyau a donc été allégé, selon Brys. "Je ne devrais pas tourner autour du pot. Avec le départ de Keita et de Holzhauser, j'ai moins d'occasions de faire des remplacements décisifs en cours de match. Et pourtant, je soutiens la décision de les laisser partir."