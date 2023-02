Jean-Sébastien Legros : "Seraing n'est pas mort à dix journées de la fin du championnat"

Ce samedi soir, Seraing a battu OHL (2-1) lors de la 24ème journée de Jupiler Pro League. Un succès précieux pour les Métallos qui abandonnent la lanterne rouge.

Seraing a pris l’avantage rapidement dans la rencontre, grâce à Poaty (4e). Sur un corner de Vagner légèrement dévié par Tshibuabua, le back droit oublié au deuxième poteau a contrôlé le ballon avant de décocher un tir puissant au fond des filets. OHL a égalisé en fin de première période sur un corner de Schrijvers repris de la tête par Ricca (37e). En fin de rencontre, les Métallos ont arraché la victoire grâce à une réalisation de Lepoint (85e). Bien servi par Sissoko, le capitaine sérésien ajustait Cojocaru.

"On se battra jusqu'au bout avec nos armes"

"On va enfin arrêter de nous parler de cette inefficacité à domicile qui durait depuis plus d'un an. Le journal Marca en parlait même ce samedi... J'ai apprécié notre première mi-temps avec plusieurs situations dans le rectangle adverse. On aurait pu faire mouche à plusieurs reprises et cela n'aurait pas été volé de mener à la pause. En deuxième période, OHL a eu plus d'opportunités que nous, je le reconnais", a confié Jean-Sébastien Legros à l'issue de la rencontre. "Je trouve que beaucoup de personnes ont été sévères avec nous après notre défaite à Genk. C'est très compliqué de se déplacer là-bas, surtout avec nos petits moyens. C'est comme si on demandait à Genk d'aller gagner au Bayern Munich. Je suis satisfait car la pièce tombe du bon côté pour une fois. Seraing n'est pas mort à dix journées de la fin du championnat. Le chemin sera ardu, mais on se battra jusqu'au bout avec nos armes", a prévenu le T1 des Métallos.

Seraing n'a enregistré aucun renfort offensif, mais a pu compter sur le retour de Marius Mouandilmadji. "On connaît ses qualités. Antoine Bernier et lui ont fait la pluie et le beau temps en attaque depuis le début de la saison. Malheureusement depuis que j'ai repris l'équipe, Antoine joue sur une jambe (pubalgie) et Marius était out depuis le 30 octobre. Ce dernier m'a agréablement surpris car je pensais qu'il tiendrait moins longtemps sur le terrain. Il a été performant pendant une heure de jeu et il a aidé l'équipe."

"Seraing ne doit être qu'une étape dans leur carrière"

Seraing quitte la dernière place, mais avec 18 points, les Métallos sont toujours à 4 points du premier non relégable, Courtrai, à égalité avec Eupen (22 points). "Abandonner la lanterne rouge allège un petit peu. C'est positif pour les garçons qui se battent vraiment et ce au quotidien dans des conditions très difficiles. Ils ne se plaignent pas et continuent de travailler dur. Comme je leur dis souvent, Seraing ne doit être qu'une étape dans leur carrière. J'ai envie que la plupart de mes garçons puissent par la suite passer une étape et rejoindre un meilleur club. Ils ont encore dix matchs pour montrer toutes leurs qualités", a conclu Jean-Sébastien Legros.