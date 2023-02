D1B: les RSCA Futures arrachent de justesse leur ticket pour les Promotions Play-Offs

Une soirée riche en rebondissements et une place dans le top 6 in extremis pour les U23 du RSCA!

Il y aura deux équipes U23 en Promotion Play-Offs de la Challenger Pro League. Après Bruges, qui avait assuré sa place parmi les six premiers de la saison régulière dès la semaine dernière, c'est Anderlecht qui a arraché sa qualification samedi soir.

Au terme d'une soirée que les Bruxellois n'oublieront pas de si tôt. Menés dès la 13e minute à Deinze, suite à un but de Kenneth Schuermans, les Mauves ont dû attendre la seconde période et l'exclusion de Gonzalo Almenara pour inverser la tendance. Nils De Wilde a égalisé à l'heure de jeu et Lucas Stassin a permis à Anderlecht de passer devant trois minutes plus tard. Mais Deinze a égalisé, grâce à Jur Schryvers.

Le but libérateur de Nilson Angulo

Obligés de gagner pour intégrer le top 6, les Anderlechtois ont poussé jusqu'au bout et Nilson Angulo a inscrit le but de la victoire à la 85e. Un but qui offre aux RSCA Futures la sixième place et un ticket pour les Promotion Play-Offs. Les Mauves accompagnent Beveren, le RWDM, le Beerschot, le Lierse et le Club NXT dans le top 6.

Outre Deinze, l'autre grand battu de la soirée est Lommel, dominé à domicile par le Lierse (0-2), qui termine la phase classique à la septième place et qui disputera donc les Play-Downs. Les U23 du Standard qui ont tenu les Brugeois en échec samedi soir (0-0) terminent la phase classique à la dixième place.