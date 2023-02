La recrue de l'Antwerp met déjà les choses au clair : "Ce n'est pas ma position de prédilection"

Gyrano Kerk est arrivé à l'Antwerp cet hiver en provenance du Lokomotiv Moscou. Placé au centre de l'attaque contre Anderlecht, le Néerlandais de 27 ans dit préférer son rôle habituel, sur le côté droit.

Michael Frey parti et Vincent Janssen suspendu, Gyrano Kerk était titulaire au centre de l'attaque anversoise lors du déplacement à Anderlecht, pour le premier match du Néerlandais sous les couleurs du Great Old. "Je suis un ailier. Quand j'ai fait mes débuts pour l'Antwerp, Mark Van Bommel m'avait placé en qualité d'avant-centre. Je peux le faire si nécessaire, mais ma préférence se trouve sur le côté droit. C'est à ce poste que j'ai été formé et où je me sens le meilleur" a déclaré le joueur de 27 ans dans les colonnes de Het Laatste Nieuws.

"Sous Erik Ten Hag, il est vrai que j'avais déjà reçu un rôle plus central. Mais c'était en soutien d'un véritable attaquant de pointe, Sébastien Haller. Est-ce que je pourrais former une association avec Vincent Janssen ? C'est à l'entraîneur de répondre à cette question, pas moi." Cette déclaration amènera-t-elle un changement d'animation anversoise, alors que le Matricule 1 n'a plus trouvé le chemin des filets depuis 3 matchs ? Réponse ce dimanche sur la pelouse du leader, Genk.