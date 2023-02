Thierry Henry proche de sa première expérience comme sélectionneur principal ?

Le Français ne se contentera plus d'un rôle d'adjoint.

Le désormais ex T2 des Diables Rouges est actuellement consultant pour plusieurs médias. Sur le plateau de CBS Sports News, à l'occasion de la Ligue des Champions, Thierry Henry s'est autorisé quelques précisions sur son avenir, notamment sur sa volonté de devenir entraîneur principal et non plus entraîneur adjoint : "Être numéro 2 n'est plus quelque chose que j'aimerais faire. Grand respect à Roberto Martinez . Il m'a donné une opportunité quand personne ne l'a fait, mais j'aimerais avoir une nouvelle chance".

Interrogé sur les rumeurs qui l'envoient sur le banc de la sélection des Etats-Unis, il n'a pas totalement démenti : "Est-ce que je connais les joueurs ? Oui, je connais les joueurs. Est-ce que je connais la Ligue ? Oui , je connais la Ligue" a répondu celui qui a évolué comme joueur aux Red Bulls de New York. La sélection américaine se cherche toujours un entraîneur principal : Anthony Hudson est actuellement sélectionneur intérimaire après le départ de Gregg Berhalter à l'issue de la Coupe du Monde.