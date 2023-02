🎥 Quelques jours après avoir fait son coming-out, Jakub Jankto reçoit une accueil incroyable de ses supporters

Incroyable moment ce dimanche pour Jakub Jankto lors de la rencontre entre le Sparta Prague et Jablonec. Quelques jours après avoir officiellement fait son coming-out, l'international tchèque a disputé ses premières minutes de jeu.

Lors de sa montée sur le terrain, les supporters du Sparta Prague lui ont réservé un accueil des plus chaleureux en l'applaudissant et en criant son nom à plusieurs reprises.

Le joueur avait confié que les réactions autour de lui étaient positives après cette annonce mais qu'il tenait évidemment compte des négatives : "Le monde du football est clairement un peu homophobe. Ce serait naïf de penser l'inverse. Si quelqu'un veut réagir négativement, je ne réagirai pas".

Jeetje, kippenvelmoment hoor! Jakub Jankto valt vandaag dus in de 70e minuut in. Zijn eerste stappen op het veld na zijn coming-out. Het publiek geeft hem een warm (!) welkom en scandeert zijn naam. Dat gaat over in gejuich als direct erna de 3-0 erin ligt. Dit KAN dus! pic.twitter.com/yTj8xUbEZp