Tolu Arokodare veut faire oublier Paul Onuachu : "Peu importe le nombre de buts qu'il a inscrit"

L'attaquant nigérian est venu remplacer son compatriote parti à Southampton. Malgré le lourd héritage laissé par Onuachu, Arokodare ne s'inquiète pas.

Arrivé pour 4.5M€ en provenance d'Amiens, Tolu Arokodare est venu remplacer son compatriote Paul Onuachu à la pointe de l'attaque du Racing Genk. Malgré les statistiques de son prédécesseur, l'attaquant de 22 ans ne s'inquiète pas. "Je me fiche de ce que l'attaquant précédant a fait. Je ne veux pas dire cela dans le mauvais sens mais je suis juste ici pour faire mon travail "déclare le Nigérian à Het Belang van Limburg.

Depuis son arrivée, Arokodare a inscrit un but et délivré une passe décisive. "Si Paul avait marqué seulement deux buts cette saison, il serait tout aussi important pour moi de trouver le chemin des filets. Je me concentre uniquement sur mon propre travail."

En 134 matchs pour les Limbourgeois, Onuachu a inscrit 85 buts. Un bel objectif pour Arokodare.