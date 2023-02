🎥 Jérémy Doku offre la victoire à Rennes d'un joli solo !

Le Belge semble enfin revenir en bonne forme ! Il a marqué l'unique but de la rencontre face à Nantes ce dimanche.

Auteur d'une prestation plutôt remarquée en semaine, en Europa League face au Shakhtar Donetsk (malgré la défaite et l'élimination), Jérémy Doku s'est à nouveau mis en évidence. Ce dimanche face à Nantes, l'ancien d'Anderlecht a décidé de l'issue de la rencontre. Vers la 20e minute, il a récupéré un ballon sur une action commencée par Ibrahim Salah. Doku est parvenu à dribbler plusieurs défenseurs et placer le ballon hors de portée de Lafont. Rennes s'est finalement imposé 0-1.

Dans les autres rencontres de ce dimanche après-midi en Ligue 1, le Stade de Reims et son entraîneur belge Will Still ont écrasé le Toulouse FC de Brecht Dejaegere (3-0). Strasbourg, avec Matz Sels titulaire dans les cages, a partagé face au Clermont de Caufriez, absent (1-1).

A noter que Lorient s'est incliné 0-1 face à Auxerre et qu'Ajaccio a pris le meilleur sur Troyes (2-1).