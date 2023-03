Le FC Barcelone s'offre le scalp du Real Madrid

Le FC Barcelone s'est imposé face au Real Madrid ce jeudi soir, dans le cadre des demi-finales aller de la Coupe du Roi (0-1).

En Espagne, un nouveau Clasico se jouait ce jeudi soir au Santiago Bernabeu. Face aux Catalans, les coéquipiers de Thibaut Courtois - titulaire dans les cages, comme d'habitude - et d'Eden Hazard - sur le banc, comme d'habitude...- n'en ont pas mené large.

Les Madrilènes pensaient pourtant ouvrir le score à la 12e minute de jeu, mais Karim Benzema se voyait refuser le but pour une très légère position de hors-jeu.

Sur une phase de reconversion rondement menée, Ferran Torres décalait Kessié, qui se présentait seul devant Courtois. Le Belge gagnait son face à face, mais repoussait le ballon sur Eder Militao, qui ne pouvait rien faire d'autre que pousser le cuir dans ses propres filets et mettre le Barça aux commandes (0-1, 27e).

Le Real tentait donc de revenir au score, mais voyait Carvajal se louper devant Ter Stegen (41e). Les hommes de Carlo Ancelotti continuaient de pouser tant et plus en seconde période. Le Barça voyait Araujo et Ter Stegen sauver les meubles in extremis. Le gardien allemand se montrait notamment décisif sur un arrêt devant Vinicius (57e).

Les Catalans sortaient la tête de l'eau et se ménagaient plusieurs opportunités, notamment via Fati qui se loupait devant Courtois (73e). La fin de match était tendue. Rodrygo tentait une frappe de loin, qui passait juste à côté du poteau de Ter Stegen (88e).

Les hommes de Xavi tiendront finalement bon jusqu'au coup de sifflet final et prennent une sérieuse option sur la finale de la Coupe du Roi - qui se jouera soit face à l'Athletic Bilbao, soit face à Osasuna