Abou Ba évoque sa longue absence : "C'est l'histoire de ma petite carrière"

Arrivé cet été en provenance de Nantes, le joueur âgé de 24 ans n'a pas été épargné par les blessures. Titulaire lors des trois premières journées de championnat, le Français a ensuite disparu des radars avant de faire son retour sur les terrains cinq mois plus tard.

Abou Ba a fait son grand retour le week-end dernier lors de la défaite de Seraing contre Malines. Après cinq mois d'absence, le milieu de terrain est prêt pour la dernière ligne droite. "Je me sens bien physiquement, cela fait déjà maintenant environ trois voire quatre semaines que j'ai repris avec le groupe. Ça va de mieux en mieux et je suis prêt à être de nouveau titulaire ce week-end", a confié le joueur âgé de 24 ans.

L'ancien joueur du FC Nantes a traversé une période difficile ces derniers mois. "Ce fut très compliqué. La rencontre face à l'Antwerp le 16 septembre dernier a été mon dernier match avant mon retour le week-end dernier. Je suis revenu après une blessure au genou puis deux semaines plus tard, j'étais touché au mollet : une lésion. Pourquoi cela a duré aussi longtemps ? C'est le protocole à suivre pour cette blessure, on savait que cela allait prendre un certain temps", a souligné l'ancien joueur d'Alessandria et de Cosenza. "Si c'est la première fois que je suis out aussi longtemps ? C'est l'histoire de ma petite carrière. J'ai été freiné par de petits pépins physiques depuis mes débuts. Mais autant de mois où je fus indisponible, c'est la première fois. Le seul point positif durant cette période, c'est que je suis devenu papa. Cela m'a permis de prendre plus de recul par rapport à ma situation sportive", a expliqué le natif de Saint-Dié.

Place au Cercle de Bruges ce week-end pour Seraing. "Un déplacement compliqué, sans oublier que le Cercle est sur une bonne dynamique. On doit continuer d'y croire de notre côté et nous déplacer à Bruges avec une grande détermination. On a eu beaucoup de moments difficiles, mais on reste soudé. De mon côté, j'ai peut-être un peu plus de fraîcheur mentale car je viens de revenir", a-t-il ajouté avant d'évoquer son avenir.

"Je reviens de blessure et je pense juste aux prochains matchs en fait. Jouer et aider les miens car j'ai été privé de terrain depuis trop longtemps. J'ai signé un contrat d'un an et avec une option d'une année en cas de maintien. Je ne pense pas à la suite", a conclu Abou Ba.