"Deila tire le meilleur parti d'un groupe qui n'est pas exceptionnel"

Marc Degryse analyse la saison et les problèmes du Club de Bruges. Les mauvais résultats s'enchaînent et la direction du Club a décidé, cette semaine, d'arrêter la collaboration avec Scott Parker.

Le Club de Bruges n'a pas beaucoup de temps pour réfléchir. Dimanche, le Standard se rendra au Jan Breydel pour y disputer un nouveau match crucial en vue d'une place dans les quatre premiers. Le Standard se rend au Jan Breydel avec l'espoir de faire une bonne opération dans la course aux Play-Off 1. Les hommes de Ronny Deila tenteront sans doute de profiter de la période d'instabilité du Club de Bruges.

D'abord Carl Hoefkens, maintenant Scott Parker. Selon Degryse, la faute en revient au conseil d'administration. Le Club de Bruges s'est retrouvé dans une situation qui peut être imputée à Verhaeghe et Mannaert. Degryse en est convaincu : "Absolument", déclare l'analyste à HLN. "Le conseil d'administration a sous-estimé l'importance d'un bon entraîneur. Ils pensaient qu'il importait peu de savoir qui serait à la tête du groupe, étant donné que la structure du Club est si bonne et que le noyau est qualitativement fort."

Selon Degryse, les choses ont déjà commencé à mal tourner l'été dernier. Selon lui, le Club de Bruges pensait qu'avec Hoefkens, il pourrait former lui-même un entraîneur. "Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Verhaeghe et Mannaert, qui traversent la crise la plus grave depuis leur venue au Club, devront certainement en tirer la même conclusion", estime Degryse.

Degryse fait la comparaison avec le Standard et Ronny Deila. "Ronny Deila a prouvé avec le Standard que la personne qui se trouve sur le banc a de l'importance. Avec un noyau qui, selon Degryse, ne pouvait pas participer aux play-offs, le Standard est toujours en bonne position. "Deila a réussi à laisser sa marque. Il tire le meilleur parti d'un groupe qui n'est pas exceptionnel", conclut Degryse.