Un nouveau défi en vue pour Maarten Martens (ex-Anderlecht) ?

L'ancien joueur, formé à Anderlecht, poursuit calmement sa carrière d'entraineur. Il pourrait toutefois changer d'air, ou de rôle, après deux saisons à Alkmaar.

Après deux saisons, Maarten Martens devrait quitter son poste d'entraîneur des Jong AZ (équipe réserve de l'AZ Alkmaar) à l'issue de cette saison. Il est toutefois possible qu'il continue à travailler à Alkmaar.

En tant que joueur, Martens avait fait fureur à l'AZ (de 2006 à 2014), avec qui il avait été champion en 2009 à la surprise générale, et remporté la Supercoupe (2009) ainsi que la Coupe des Pays-Bas en 2013.

Après avoir fait ses premiers pas de coach dans le staff du Club de Bruges, il a retrouvé son club de coeur : "Il était logique que l'AZ et moi nous nous retrouvions un jour. Je connais la philosophie du club depuis longtemps", a déclaré le Belge à ESPN.

Aujourd'hui, Martens pense qu'il est temps de passer à autre chose : "C'est en toute connaissance de cause que j'ai choisi d'être entraîneur du Jong AZ pendant deux ans. Ce que je ferai ensuite n'est pas encore clair. Je veux d'abord me mettre à table avec l'AZ pour voir ce qu'il serait possible de faire ici. Peut-être que je peux continuer à me développer ici, dans n'importe quel rôle", poursuit le Belge de 38 ans.

Le joueur formé à Anderlecht se sent bien à Alkmaar et n'exclut donc pas de passer à l'étape suivante un jour, à la tête le de l'équipe A : "Tout est encore possible. Je vais en parler au club. Ensuite, c'est à moi de voir si je pense que c'est la prochaine étape idéale. Les discussions n'ont pas encore eu lieu et je ne peux donc pas en dire plus pour l'instant."