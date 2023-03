Un duel belgo-belge historique en Ligue 1

Cet après-midi, Monaco accueille Reims, ce qui signifie que Will Still et Philippe Clément seront face à face. Un affrontement belgo-belge qui n'était plus arrivé depuis longtemps à l'étranger.

Depuis le 18 septembre dernier, beaucoup de choses ont changé à Reims. C'est jusqu'à cette date qu'il faut remonter pour trouver trace de la dernière défaite de l'équipe. Alors en plein marasme, les Rémois avaient sombré face à Monaco (0-3). Cet après-midi, les deux équipes se retrouvent (coup d'envoi à 17h05). Face à lui, Philippe Clément aura un autre confrère qu'à l'aller puisque Will Still a brillamment repris l'équipe, enchaînant une série toujours en cours de 18 matchs sans défaite. Le match mettra donc au prise deux entraîneurs belges. Un événement pas si anecdotique puisque la Dernière Heure relève que le dernier affrontement entre deux coachs noir jaune rouge en dehors de nos frontières remonte à douze ans avec un match entre le FC Twente de Michel Preud'Homme et Roda, alors coaché par Harm Van Veldhoven. La série d'invincibilité de Reims sera mise à l'épreuve puisqu'après Monaco (troisième au classement), c'est Marseille (deuxième) qui est au programme.





