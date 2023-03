Will Still n'est pas clément avec Monaco et continue sa série

Le duel belgo-belge de Ligue 1 est tombé dans l'escarcelle de Will Still et du Stade de Reims.

On l'attendait, il est arrivé : le tout premier duel belgo-belge de la Ligue 1, c'était ce dimanche entre le Stade de Reims de Will Still et l'AS Monaco de Philippe Clement. Et c'est le premier qui s'est imposé et qui continue sa belle histoire en Ligue 1. Reims s'est en effet imposé sur le Rocher, sur le score de 0-1. Le buteur est l'attaquant prêté par Arsenal : Folarin Balogun. Monaco, un peu dans le creux depuis son élimination européenne, ne peut que constater les dégâts. Monaco quitte donc le podium de Ligue 1, dépassé par Lens. Reims s'assure vraiment une fin de saison tranquille.