Pep Guardiola se confesse et évoque son plus gros échec, une certaine...Julia Roberts

Ce mardi soir, Manchester City a pulvérisé le RB Leipzig (7-0) lors des huitièmes de finale retour de la Ligue des champions.

Exalté en conférence de presse, Pep Guardiola a plaisanté sur l’idée qu’il serait toujours un échec à Manchester City, même dans l’hypothèse où il remportait le trophée trois fois de suite. Le Catalan s’est livré à une étrange confession : même un sacre dans la compétition n’effacera pas sa douleur de ne pas avoir reçu la visite de Julia Roberts.

"Je suis un échec en Ligue des champions. Et si je gagne la Ligue des champions trois fois de suite, je serai toujours un échec, a d’abord ironisé Guardiola, avant de dévier complètement. J’ai trois idoles dans ma vie. Michael Jordan, Tiger Woods et Julia Roberts. Julia Roberts est venue à Manchester il y a quelques années pas dans les années 90 lorsque Sir Alex (Ferguson) remportait des titres et des titres et des titres. Elle est venue dans la période où nous étions meilleurs que United, dans ces quatre ou cinq ans, n'est-ce pas? Et elle est allée rendre visite à Manchester United. Elle n'est pas venue nous voir. C'est pourquoi même si je gagne la Ligue des champions, cela ne pourra pas être comparé au fait que Julia Roberts est venue à Manchester et n'est pas venue nous voir. Même si je gagne la Ligue des champions, cela fera toujours de moi un échec d’avoir été snobé par Julia Roberts, et ça ne compensera pas cette déception", a confié le technicien catalan