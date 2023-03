Villarreal sous-estime-t-il Anderlecht ? Quique Setien ne devrait pas aligner son onze-type

Au match aller, Villarreal était venu à Anderlecht avec une équipe dépourvue de quelques titulaires. Et cela devrait être la même histoire ce jeudi, même si Quique Setien comme Alex Baena ont assuré ne pas sous-estimer l'adversaire.

Yeremi Pino, Raúl Albiol, Gerard Moreno, Giovani Lo Celso, Pau Torres : tous ces noms plutôt ronflants étaient sur le banc au Lotto Park...et il ne faut pas forcément s'attendre à ce qu'ils soient titulaires ce jeudi à Villarreal. La politique de Quique Setien est claire : il a un noyau à même de jouer compétitivement sur deux tableaux.

Tous ces noms (sauf Lo Celso, de retour de blessure) étaient ainsi titulaires en championnat face au Real Bétis, avec un résultat décevant (1-1) au bout, et ne devraient a priori pas enchaîner. "Nous avons un calendrier serré. Je dois faire en sorte que nous ayons une équipe qui tient la route physiquement demain et dimanche à Osasuna", reconnaît Setien en conférence de presse.

Mais pas question de parler d'équipe B. Quand nous sous-entendons à Alex Baena que Villarreal a peut-être sous-estimé Anderlecht, son coach, présent à ses côtés, fait la moue et le joueur répond clairement. "Ca n'a rien à voir. On sait qu'Anderlecht a une très bonne équipe", affirme l'ailier espagnol.

"Leur saison difficile ne veut rien dire au moment de jouer l'Europe. Et de notre côté, tout le groupe amène quelque chose, il n'y a pas juste 11 titulaires", pointe Baena, lui-même parfois remplaçant en championnat, mais titulaire à l'aller et probablement ce jeudi.

Et cette tactique a déjà fonctionné pour le Sous-Marin Jaune : en 2021, Villarreal remportait l'Europa League avec une équipe-type en Liga, et une autre en Europe. L'idée est que ce soit également possible en Conference League cette saison. Et une surprise ou l'autre dans le onze demain n'est pas à exclure.

Je ne vais pas révéler tous mes plans à nos adversaires

Des surprises au coup d'envoi ?

Ainsi, alors que Pascual était titulaire en pointe à l'aller, il est possible que Gerard Moreno (30 ans) débute, même s'il n'a joué que 2 matchs d'UECL cette saison. Yeremi Pino, la pépite, pourrait également être un titulaire surprise ce jeudi, mais avec les 5 changements possibles, Setien se garde souvent cet atout dans la manche si les choses tournent mal.

"Nous avons eu quelques problèmes de blessures cette saison, mais ils sont derrière nous. Tout le monde est apte et prêt à débuter, et tout le monde est un titulaire potentiel", affirme Quique Setien. "Même Lo Celso et Nicolas Jackson, mais ils reviennent seulement à l'entraînement récemment. Nous verrons s'ils débutent ou si au fil du match, ils peuvent amener quelque chose. Vous m'excuserez si je ne révèle pas tous mes plans à nos adversaires", conclut le coach espagnol avec le sourire.