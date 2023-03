Une grande première dans l'histoire de l'arbitrage

La rencontre de ce vendredi entre Lyon et Nantes va marquer l'histoire de l'arbitrage. Pour la première fois, les arbitres de ce match seront sonorisés.

Il n'y a pas qu'en Belgique que le besoin de clarté et de communication autour du corps arbitral se fait ressentir pour éclaircir des situations confuses. En France aussi, tout le monde pousse pour plus de transparence autour des phases litigieuses. C'est dans cette optique que la sonorisation des arbitres est sur le point de faire son apparition, permettant à tout le monde d'entendre en temps réel les discussions entre l'arbitre principal, ses assistants le long de la touche et devant les écrans du VAR.

Le journal L'Equipe rapporte ainsi que la rencontre entre Lyon et Nantes sera la première à voir officier un arbitre équipé d'un micro. Avec toutefois un gros bémol. En effet, les échanges ne parviendront pas encore aux téléspectateurs. Malgré les avancées, la FFF n'a pas encore d'accord avec l'IFAB, l'institution en charge des lois du jeu pour sonoriser les rencontres. Ce ne serait que partie remise : la Fédération pousserait pour que les discussions arbitrales lors de la finale de la Coupe de France soit retransmises en direct.